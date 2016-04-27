Galatasaray Avrupa kupasını kaldırdı!

Galatasaray taraftarı, aradığı heyecanı basketbolda buldu! Galatasaray Odeabank basketbol takımı, Avrupa şampiyonu oldu.





Galatasaray basketbol takımı, furbol takımının aksine şahane bir sezon geçiriyor. ULEB Avrupa Kupası final rövanşında Fransız ekibi Strasbourg'u 11 sayı farkla 78-67 mağlup eden Galatasaray Odeabank, ULEB Eurocup'ta şampiyon oldu



ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluk için 5 sayı farklı galibiyetin yettiği temsilcimiz Galatasaray Odeabank, final turu rövanşında Fransız ekibi Strasbourg'u, Abdi İpekçi'deki 15 bin taraftarının müthiş desteğiyle 11 sayı farkla devirmeyi başardı ve mutlu sona ulaştı.66-62 kaybedilen ilk maçın rövanşında Strasbourg'u 78-67 yenen Ergin Ataman'ın Aslanları ULEB Eurocup'ı müzesine götüren ilk Türk takımı oldu.



3. kez şampiyon oldular!



Basketbol erkeklerde Türkiye'ye 3. kez kupa sevinci yaşatan Galatasaray Odeabank, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkını elde etti.

EuroCup 1. turunda F Grubu'nu lider bitiren Galatasaray Odeabank, ikinci turda Pınar Karşıyaka'yı, çeyrek finalde Bayern Münih'i, yarı finalde ise İspanyol Gran Canaria'yı kupanın dışına itmişti.



Galatasaray ilk periyotta şampiyponluğu ilan etti



Üç sayı çizgisi dışından 3'te 3'lük yüzde yakalayan Galatasaray ilk 3 dakikayı 11-2'lik üstünlükle geçti. Galatasaray tribünlerinin kulakları sağır eden tezahüratları ve sarı-kırmızılıların etkili basketbolu karşısında sürklase olan Fransız ekibi üst üste hücumlardan boş dönünce fark iyice açıldı. İlk çeyreğin sonunda G.Saray'ın bulduğu basket geçersiz sayıldı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz ikinci periyoda 29-16 önde girdi.



Fransız ekibi ikinci çeyrekte vites yükseltti. Mardy Collins'in devreye girmesiyle konuk ekip farkı tek sayılara düşürdü ve devreye 43-35 Galatasaray üstünlüğüyle gidildi.



Skor üretmekte zorluk çeken konuk ekip bir yandan da farkın açılmasını önlemek için defansta sertleşti. Sarı-kırmızılı temsilcimiz hücumdaki üretken görüntüsünden uzaklaşınca fark 6 sayıya kadar indi. Üçüncü çeyreğin son bölümünde rakip takım 4 uzuna döndü, sarı-kırmızılı temsilcimiz Eric McCollum'un kritik sayılarıyla farkın erimesine izin vermedi. Romain Duport'un son saniye üçlüğüyle 4. periyodta 7 sayı farkla 61-54 Galatasaray üstünlüğüyle gidildi.

Son bir buçuk dakikasına 6 sayı farkla gidilen maçın son bölümü nefes kesti. Bu nölümde serbest atış çizgisine giden Eric McCollum 2'de 2 yapınca derin nefes aldık. Kalan 45 saniyelik bölümde 8 sayılık avantajı iyi kullanan Galatasaray Odeabank sahadan 11 sayı farkla 78-67 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götüren taraf oldu.

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