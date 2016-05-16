Fenerbahçe’ye Muhteşem Karşılama!

Almanya'nın Berlin şehrindeki organizasyon sonrasında bugün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havaalanı'na gelen sarı lacivertli kafileyi coşkulu bir taraftar grubu ile basın mensupları karşıladı. Final Four'un ilk maçında İspanyol ekibi Laboral Kutax'ı mağlup eden finalde ise Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, nefeslerin kesildiği maçta 21 sayı geriden dönerek, dördüncü periyotta rakibine 30-14 üstünlük kurmuş ve öne de geçmişti.

Maçın bitimine 1.9 saniye kala son top çemberden girmedi ve skor 83-83 iken maç uzatmaya gitti. Uzatma bölümü sonunda maçtan 101-96 mağlup ayrılan Fenerbahçe, Avrupa ikincisi olmuştu. Oyunun önemli anlarında yanlı kararlarıyla hakemler Fenerbahçe'nin finali kaybetmesinde önemli rol oynamışlardı.

Fenerbahçe'de ABD'li oyuncu Türk vatandaşı Muhammet Ali (Bobby Dixon) yaptığı kısa açıklamada, finali kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.