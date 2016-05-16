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Fenerbahçe’li Sloukas CKSA Koçuna Sert Tepki Gösterdi!
Fenerbahçe’nin CSKA Moskova ile oynadığı final maçında Fenerbahçeli basketbolcu Sloukas CSKA koçuna “Git hakemi tebrik et” dedi. Ayrıntılar haberimizde.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 20:45
THY Euroleague finalinde CSKA Moskova'ya uzatmalar sonucunda 101-96 mağlup olan Fenerbahçe'de oyuncular üzgün oldukları kadar maçın hakemlerine de tepkiliydi.
Fenerbahçeli basketbolcular maçın ardından karşılaşmanın hakemleri Damir Javor ve Luigi Lamonica'ya tepki gösterdiler.
"GİT ONU TEBRİK ET"
Bu sırada CSKA Moskova'nın menajeri Sloukas'ı tebrik etmek istedi. Ama Yunanlı oyuncu, Rus'a Sloven hakem Damir Javor'u göstererek, "Git onu tebrik et" dedi.
"BİRİLERİ ŞAMPİYON OLMAMIZI İSTEMEDİ"
Maçın ardından Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic de hakeme olan kızgınlığını, "Birileri şampiyon olmamızı istemedi" sözleriyle dile getirmişti.
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