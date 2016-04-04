Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe zorlu Türk Telekom deplasmanından galip çıktı!

Spor Toto Basketbol Ligi 24. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Türk Telekom'a konuk oldu. Çekişmeli geçen maçta Fenerbahçe Ülker sahadan 85-83 galip ayrılmasını bildi. İşte maçın bütün detayları..

Fenerbahçe zorlu Türk Telekom deplasmanından galip çıktı!

Karşılaşmaya Türk Telekom, Buckner, Fenerbahçe ise Ali Muhammed'in basketleriyle başladı. Yaptığı baskılı savunmayla rakibini hataya zorlayan sarı-lacivertliler, hücumda Ali Muhammed, Datome ve Udoh'un sayılarıyla 13-2'lik seri yakalayarak 5. dakika içinde farkı 11 sayıya (4-15) çıkardı. Bu dakikadan sonra özellikle Harris'in sayılarıyla toparlanan başkent ekibi, Erkan Veyseloğlu, Woodside ve Haislip'in de skora katkısıyla rakibine 19-5'lik seriyle karşılık verdi ve ilk çeyreği 23-20 üstün tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan taraf Türk Telekom oldu. Hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşayan rakibi karşısında Rasic, Cevher Özer ve Woodside ile sonuca giden Ankara temsilcisi, 15. dakika içinde farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 31-22. Rakibinin yaptığı top kayıpları sonrası Bogdanovic ile sayılar bulan Fenerbahçe, 17. dakikada skoru 32-30'a getirdi. Haislip ve Harris ile 3 sayılık atışlarda yüksek yüzde tutturan Türk Telekom, 11-2'lik seri buldu ve 18. dakika içinde farkı çift hanelere taşıdı: 43-32. Türk Telekom, soyunma odasına 46-37 önde gitti.

Üçüncü periyotta hem savunmada hem de hücumda başarılı performansını sürdüren Türk Telekom, Evren Büker, Haislip ve Harris'in sayılarıyla 16-4'lük seri buldu ve 26. dakikada farkı 21'e çıkardı: 62-41. Ali Muhammed, Udoh ve Datome ile hücumda etkili olan ve farkı biraz olsun azaltan Fenerbahçe, Haislip'i durdurmakta zorlanınca, Türk Telekom, çeyreği 69-56 önde bitirdi. 

Fenerbahçe, final periyoduna iyi savunma yaparak başladı. İlk 3 dakika süresince rakibine sayı şansı tanımayan sarı-lacivertliler, Bogdanovic, Udoh, Datome ve Kalinic'in basketleriyle 35. dakikada farkı 4 sayıya (71-67) düşürdü. Harris ile hücumdaki sıkıntısını sonlandıran Türk Telekom, Haislip'in de skorer oyununu sürdürmesiyle rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve son 2,5 dakikayı 82-78 üstün geçti. Çekişmenin yaşandığı son bölümde Fenerbahçe, Kalinic ve Datome ile basketler bularak bitime 14 saniye kala eşitliği (82-82) sağladı.

Türk Telekom, Harris ile serbest atış çizgisinden 2'de 1 attı ve son 1,8 saniyeye 83-82 önde girdi. Fenerbahçe, Bogdanovic'in son saniyede 3'lük atışı sayıya çevirmesiyle karşılaşmadan 85-83 galip ayrıldı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ülkerSpor Toto Basketbol LigiTürk Telekom Basketbol TakımıFenerbahçe Basketbol Takımı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.