Fenerbahçe zorlu Türk Telekom deplasmanından galip çıktı!

Karşılaşmaya Türk Telekom, Buckner, Fenerbahçe ise Ali Muhammed'in basketleriyle başladı. Yaptığı baskılı savunmayla rakibini hataya zorlayan sarı-lacivertliler, hücumda Ali Muhammed, Datome ve Udoh'un sayılarıyla 13-2'lik seri yakalayarak 5. dakika içinde farkı 11 sayıya (4-15) çıkardı. Bu dakikadan sonra özellikle Harris'in sayılarıyla toparlanan başkent ekibi, Erkan Veyseloğlu, Woodside ve Haislip'in de skora katkısıyla rakibine 19-5'lik seriyle karşılık verdi ve ilk çeyreği 23-20 üstün tamamladı.



İkinci periyoda iyi başlayan taraf Türk Telekom oldu. Hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşayan rakibi karşısında Rasic, Cevher Özer ve Woodside ile sonuca giden Ankara temsilcisi, 15. dakika içinde farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 31-22. Rakibinin yaptığı top kayıpları sonrası Bogdanovic ile sayılar bulan Fenerbahçe, 17. dakikada skoru 32-30'a getirdi. Haislip ve Harris ile 3 sayılık atışlarda yüksek yüzde tutturan Türk Telekom, 11-2'lik seri buldu ve 18. dakika içinde farkı çift hanelere taşıdı: 43-32. Türk Telekom, soyunma odasına 46-37 önde gitti.



Üçüncü periyotta hem savunmada hem de hücumda başarılı performansını sürdüren Türk Telekom, Evren Büker, Haislip ve Harris'in sayılarıyla 16-4'lük seri buldu ve 26. dakikada farkı 21'e çıkardı: 62-41. Ali Muhammed, Udoh ve Datome ile hücumda etkili olan ve farkı biraz olsun azaltan Fenerbahçe, Haislip'i durdurmakta zorlanınca, Türk Telekom, çeyreği 69-56 önde bitirdi.



Fenerbahçe, final periyoduna iyi savunma yaparak başladı. İlk 3 dakika süresince rakibine sayı şansı tanımayan sarı-lacivertliler, Bogdanovic, Udoh, Datome ve Kalinic'in basketleriyle 35. dakikada farkı 4 sayıya (71-67) düşürdü. Harris ile hücumdaki sıkıntısını sonlandıran Türk Telekom, Haislip'in de skorer oyununu sürdürmesiyle rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve son 2,5 dakikayı 82-78 üstün geçti. Çekişmenin yaşandığı son bölümde Fenerbahçe, Kalinic ve Datome ile basketler bularak bitime 14 saniye kala eşitliği (82-82) sağladı.



Türk Telekom, Harris ile serbest atış çizgisinden 2'de 1 attı ve son 1,8 saniyeye 83-82 önde girdi. Fenerbahçe, Bogdanovic'in son saniyede 3'lük atışı sayıya çevirmesiyle karşılaşmadan 85-83 galip ayrıldı.

