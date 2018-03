Fenerbahçe Real Madrid'i yenerek seride öne geçti!

Madrid'de geçen yıl düzenlenen final-four yarı final maçında Real Madrid'e yenilerek finali kaçıran Fenerbahçe, THY Euroleague play-off çeyrek finaline iyi başladı. Sarı-Lacivertliler, son Euroleague şampiyonu Real Madrid'i 75-69 yenerek seride 1-0 öne geçti.



Karşılaşmaya her iki takım da sert savunmayla başlarken, ilk 5 dakika 4-4 eşitlikle geçildi. Bogdanovic önderliğinde oyun kontrolünü eline alan sarı-lacivertliler, 9. dakikada Ali Muhammed'in üç sayılık basketiyle farkı 4 sayıya (12-8) çıkardı ve ilk çeyrek 15-11 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı.



Müsabakanın ikinci periyoduna etkili başlayan Fenerbahçe, Ali Muhammed ve Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle farkı çift hanelere taşıdı: 21-11. Rodriguez ve Carroll'un dış sayı isabetleriyle toparlanmaya çalışan İspanyol temsilcisi karşısında Udoh ile boyalı alanda rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, 16. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 32-22. Periyodun kalan bölümünde üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 41-29 önde gitti.



Mücadelenin üçüncü çeyreğine Fernandez ve Reyes'in sayılarıyla 5-0'lık seri yakalayarak başlayan misafir takım, farkı tek hanelere indirdi: 41-34. Savunma sertliğini artıran ve Taylor-Fernandez ikilisiyle üç sayılık basketler bulan Real Madrid, 28. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 48-46. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve son çeyreğe 53-52 Fenerbahçe üstünlüğüyle girildi.



Oldukça çekişmeli geçen son periyoda Sloukas ve Udoh'un isabetleriyle başlayan Fenerbahçe, Sloukas önderliğinde oyunda üstünlüğü sağladı ve 34. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 61-55. Yaptığı baskılı savunmayla rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-lacivertliler, rakibinin faul hakkının erken dolmasını iyi kullandı ve son 2 dakikaya 9 sayı farkla önde girdi: 67-58. Bogdanovic'in 3 sayılık basketiyle 39. dakikada 72-64 üstünlük kuran Fenerbahçe, sahadan 75-69 galip ayrıldı.



Maçın en skorer oyuncuları Fenerbahçe formasıyla on yedişer sayıyla oynayan Bogdanovic ve Sloukas olurken, Real Madrid'de Reyes 13, Llull ve Rodriguez on ikişer sayı üretti.



Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride ikinci maç 14 Nisan Perşembe günü yine Ülker Sports Arena'da oynanacak.



FENERBAHÇE: 75 - REAL MADRİD: : 69



Salon: Ülker Sports Arena



Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Olegs Latisevs (Litvanya)



Fenerbahçe: Ali Muhammed 8, Bogdanovic 17, Datome 7, Antic 6, Udoh 10, Kalinic 6, Sloukas 17, Hickman 4, Barış Hersek



Real Madrid: Llull 12, Fernandez 10, Reyes 13, Taylor 3, Ayon 6, Maciulis 3, Rodriguez 12, Carroll 6, Lima, Nocioni 4, Rivers



1. Periyot: 15-11

Devre: 41-29

3. Periyot: 53-52