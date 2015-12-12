Fenerbahçe'nin zirve inadı 9. haftada gevam ediyor

Fenerbahçe: 79 - Kızılyıldız Telekom: 61

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Benjamin Jimenez (İspanya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya)

Fenerbahçe: Ali Muhammed 3, Bogdanovic 10, Kalinic 7, Datome 12, Udoh 13, Vesely 9, Sloukas 9, Melih Mahmutoğlu, Antic 12, Ömer Faruk Yurtseven 2, Hickman 2, Berk Uğurlu

Kızılyıldız Telekom: Jovic 6, Lazic 6, Miller 3, Simonovic 15, Zirbes 12, Stimac 11, Williams 2, Thompson 2, Tejic 2, Dangubic 2

1. Periyot: 18-20

Devre: 39-37

3. Periyot: 58-51

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi A Grubu'nda Sırp temsilcisi Kızılyıldız Telekom'u 79-61 yenerek son maçlar öncesi grubunu lider bitirmeyi garantiledi.

Daha önce Top 16'ya yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, gruptaki 9. maçında 7. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, Ülker Sports Arena'da üst üste 11. Avrupa maçını kazandı. Kızılyıldız Telekom ise grupta 5. yenilgisini aldı ve Top 16'ya kalma şansını son haftaya bıraktı.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda etkili başladı. Potaya giderek sayılar bulan Sırp temsilcisi, ilk 5 dakikayı 13-10 önde geçti. Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyreği Kızılyıldız Telekom 20-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte dış şutlarda isabetler bulan Kızılyıldız Telekom, 14. dakika içinde 9 sayılık avantaj yakaladı: 24-33. Slokuas ve Udoh'un etkili oyunuyla Fenerbahçe, 10-2'lik seriyle 18. dakikada farkı 1'e indirdi: 34-35. Sarı-lacivertliler devrenin sonunda Bogdanovic'in bulduğu 3 sayılık basketle soyunma odasına 39-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren Fenerbahçe, yaklaşık 5 dakika rakibine sayı şansı vermedi. Boyalı alanda uzunlarını iyi kullanan sarı-lacivertliler, 8-0'lık seriyle 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 47-37. Sarı-lacivertli takım final periyoduna 58-51 önde girdi.

Fenerbahçe, son çeyrekte de sert savunmasıyla etkili oldu ve rakibine 5 dakika sayı şansı tanımadı. Sarı-lacivertliler, özellikle Udoh'un savunmadaki performansıyla rakibine adeta potayı göstermedi ve 12-0'lık seriyle 35. dakikada farkı 19 sayıya (70-51) çıkardı. Kalan sürede rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Fenerbahçe, sahadan 79-61 galip ayrılarak grubunu birinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Sırp ekibinde 15 sayı kaydeden Simonovic oldu. Fenerbahçe'de ise Udoh 13 sayı ve 4 blokluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı.

Öte yandan, Fenerbahçe'de maçın son 1 dakikasında oyuna dahil olan Rick Hickman, sakatlığından sonra ilk kez forma giydi. Yaklaşık 9 ay sonra süre alan ABD'li oyuncuya sarı-lacivertli taraftarlar büyük destek verdi.