Fenerbahçe'nin 5 Yıldır Avrupa'da bileği bükülmüyor

Geçen sezon basketbolda hem kadınlar hem de erkeklerde Final Four oynayan sarı lacivertliler, İstanbul'daki serisiyle dikkat çekiyor. Futbolda ligde 15 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe'nin, voleybolcu kızları da bu sezonki 7 resmi karşılaşmayı kazandı. Son olarak Lokomotiv Kuban'ı devirerek Euroleague'deki üst üste galibiyet sayısını 14'e çıkaran Obradovic'in F.Bahçesi büyük ses getirse de; İstanbul'daki asıl seri Avrupa'da 41 maçtır kazanan Potanın Kraliçeleri'nden geldi.



KRALİÇELER'E 41 KERE MAŞALLAH

Kadınlar Euroleague'de iki kez final kaybeden F.Bahçe, İstanbul'da ev sahibi olduğu son 41 maçı da kazandı. Son yenilgisini 22 Şubat 2011'de Vidnoje'den alan kızların bileği 5 yıldır bükülmedi. Kraliçeler, bu yıl A Grubu'nda evinde 5'te 5 yaptı. Sarı Melekler de ligde ve Avrupa'daki 7 resmi maçı kazandı.

OBRA'NIN ASKERLERi BERLiN'E YÜRÜYOR!

Geçen yıl Euroleague'de Final Four oynayan Obradovic'in Fenerbahçesi, Ataşehir'deki performansıyla büyülüyor.... Son olarak geçen sezon TOP 16 turunda 16 Ocak 2015'te Olympiakos'a evinde kaybeden sarı lacivertliler, 14 maçlık seri yakaladı. Basketbol otoriteleri onları Berlin'deki Final Four'un en büyük adayı görüyor.

SARI MELEKLER, BU SEZON KAYBETMEDİ

Fenerbahçe'nin Sarı Melekleri bu sezon ne Avrupa ne de Türkiye'de evinde yenilmedi. Bu sezon ligdeki 5 maçını Metro Enerji Salonu'nda oynayan F.Bahçe bu karşılaşmaların tamamını kazanırken tek seti Eczacıbaşı'na verdi. Sarı lacivertli kızlar, Burhan Felek'teki iki Avrupa maçında Telekom Bakü ve Wroclaw'ı devirdi.

FUTBOLDA DEĞiŞMEYEN GELENEK: KADIKÖY

Kadıköy'de son mağlubiyetini 23 Şubat 2015'te alan Fenerbahçe Futbol Takımı o tarihten bu yana evindeki 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik gördü. Sarı lacivertliler bu maçlarda 25 gol atarken, filelerinde ise 10 gol gördü. F.Bahçe'nin evinde Trabzon'a 18, G.Saray'a 16, Beşiktaş'a ise 10 yıldır yenilmediğini ekleyelim... (Kaynak: Hürriyet)