Fenerbahçe'nin 5 Yıldır Avrupa'da bileği bükülmüyor

Geçen sezon basketbolda hem kadınlar hem de erkeklerde Final Four oynayan sarı lacivertliler, İstanbul'daki serisiyle dikkat çekiyor. Futbolda ligde 15 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe'nin, voleybolcu kızları da bu sezonki 7 resmi karşılaşmayı kazandı. Son olarak Lokomotiv Kuban'ı devirerek Euroleague'deki üst üste galibiyet sayısını 14'e çıkaran Obradovic'in F.Bahçesi büyük ses getirse de; İstanbul'daki asıl seri Avrupa'da 41 maçtır kazanan Potanın Kraliçeleri'nden geldi.
Geçen sezon basketbolda hem kadınlar hem de erkeklerde Final Four oynayan sarı lacivertliler, İstanbul'daki serisiyle dikkat çekiyor. Futbolda ligde 15 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe'nin, voleybolcu kızları da bu sezonki 7 resmi karşılaşmayı kazandı. Son olarak Lokomotiv Kuban'ı devirerek Euroleague'deki üst üste galibiyet sayısını 14'e çıkaran Obradovic'in F.Bahçesi büyük ses getirse de; İstanbul'daki asıl seri Avrupa'da 41 maçtır kazanan Potanın Kraliçeleri'nden geldi.