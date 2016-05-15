Fenerbahçe'li Ömer Faruk Rekorları Alt Üst Etti!

İzmir'de düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası'nın yedincilik maçında 9 Eylül Basketbol'u 115-82 mağlup eden Fenerbahçe'de, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, 91 sayı ve 28 ribauntluk performansıyla gençler kategorisinde tüm zamanların rekorunu kırdı. Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan yedincilik karşılaşmasında ilk periyodu 28-14, devreyi de 55-37 üstün geçen Fenerbahçe, son periyoda da 88-54 önde girdi. Son periyotta etkinliğini sürdüren sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 115-82 galip ayrılarak turnuvada 7. oldu. Fenerbahçe'de 91 sayı, 28 ribaunt ve 5 asistle oynayan Ömer Faruk Yurtseven, gençler kategorisinde tüm zamanların rekorunu eline geçirdi. İki sayılık atışlarda 49 denemesinin 34'ünde isabet bulan genç oyuncu, 3 sayılık atışlarda da 11'de 5 isabetle oynadı. Fenerbahçe'de diğer oyuncular 24 sayı üretirken, Halil Öcal 8, Ahmet Can Duran 6, Emir Erol, Efe Eros Güneyli, Mehmet Batur Şahingöz, Uğur Çelik ve Seçkin Yiğit Topaç da 2'şer sayıyla skora katkı yaptı. Şampiyonada son maça kadar sayı ve ribaunt kategorilerinde önde olan Ömer Faruk Yurtseven, turnuvayı 34,5 sayı ve 18 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı. Spor Toto Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile 11 maça çıkan Ömer Faruk Yurtseven, 3,72 sayı ve 2,81 ribauntla mücadele etti. Ömer Faruk Yurtseven, Euroleague'de de ortalama 4 dakika 39 saniye şans bulduğu 8 maçta 1,6 sayı ve 0,9 ribauntla oynadı. İzinsiz olarak Kanada'da NBA'in genç oyuncular için düzenlediği kampa giden genç oyuncu, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic tarafından eleştirilmişti.