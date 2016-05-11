Fenerbahçe Laboral Kuxta ile Maça Çıkacak!

Avrupa basketbol unun kulüp bazında en büyük organizasyonu olan Turkish Airlines Euroleague'de Final-Four müsabakaları 13-15 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Berlin kentinde yapılacak.

Mercedes-Benz Arena'da yapılacak Final Four organizasyonunda Türkiye'den Fenerbahçe, Rusya'dan CSKA Moskova ve Lokomotiv Kuban ile İspanya'dan Laboral Kutxa takımları mücadele edecek. Organizasyonun ilk maçında CSKA Moskova ile Lokomotiv Kuban Krasnodar, 13 Mayıs Cuma günü TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek. Gecenin diğer maçında Fenerbahçe ile Laboral Kutxa TSİ 22.00'da finale çıkmak için mücadele verecek. Kazanan takımlar 15 Mayıs Pazar günü TSİ 21.00'da finalde karşı karşıya gelecek. Kaybeden ekipler ise aynı gün TSİ 18.00'da üçüncülük maçına çıkacak.

FENERBAHÇE'DE HEDEF ŞAMPİYONLUK

Euroleague'de şimdiye kadar 11 kez yer alan Fenerbahçe, tarihinde ikinci kez Final-Four'da mücadele edecek. Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde üst üste ikinci kez Final Four'da oynama başarısı gösteren Fenerbahçe, bu kez kupayı kaldırarak tarihe geçmek istiyor. Geçen sezon Madrid'de oynanan Final Four mücadelesini Real Madrid kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım, yarı finalde Real Madrid karşısında 96-87 kaybetmiş, üçüncülük maçında ise CSKA Moskova'ya 86-80 yenilmişti.

Zeljko Obradovic ise Euroleague kariyerinde 15. kez Final Four heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Euroleague'de 8 kez mutlu sona ulaşarak, bu alanda 'En fazla kazanan başantrenör' unvanını elinde bulunduran Obradovic, Sarı-lacivertli takımla da bu kupayı kazanmayı hedefliyor.

Kadrosunda, Luigi Datome, Bogdan Bogdanovic, Ekpe Udoh ve Jan Vesely gibi yıldızlar bulunan Fenerbahçe, grupları lider tamamlarken, çeyrek finalde de Real Madrid'i 3-0 mağlup etmiş ve Final Four'a adını yazdırmıştı.

CSKA MOSKOVA EN GÜÇLÜ RAKİP OLARAK GÖSTERİLİYOR

Kyle Hines, Milos Teodosic ve Nando De Colo gibi yıldız oyunculara sahip Rusya'nın CSKA Moskova takımı, son üç sezonda Final Four'da mücadele etmesine rağmen, yarı finalde elendi. Bu sezon Final Four'a gelene kadar 27 maçta 22 galibiyet, 5 mağlubiyet alan CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki en güçlü rakibi olarak gösteriliyor. CSKA Moskova'nın başantrenörlüğünü ise bir dönem Banvit'i çalıştıran Dimitris Itoudis yapıyor.

İSPANYA'NIN TEK TEMSİLCİSİ LABORAL KUTXA

Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi İspanya'nın Laboral Kutxa takımı, çeyrek finalde Panathinaikos'u 3-0'la geçerek 5'inci kez Final-Four'a kalma başarısını gösterdi. Başantrenörlüğünü Velimir Perasovic'in yaptığı Laboral Kutxa'da Jaka Blazic, Darius Adams ve Ioannis Bourousis gibi önemli oyuncular yer alıyor.

LOKOMOTIV KUBAN, BARCELONA'YI ELEYEREK FINAL FOUR'A YÜKSELDİ

Başantrenörlüğünü Georgios Bartzokas'ın yaptığı Rusya'nın Lokomotiv Kuban ekibi, çeyrek finalde Barcelona'yı 3-2 yenerek Final Four'a yükseldi. Rus temsilcisinde Anthony Randolph ve Malcolm Delaney, gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.

Almanya'nın Berlin kentinde 13-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Euroleague Final Four'da oynanacak ilk maçlar 13 Mayıs Cuma günü yapılacak Lig Tv 3 ekranlarından yayınlanacak. Fenerbahçe Laboral Kutxa maçı saat 19.00'da oynanacak. Final-Four'daki ilk maçların ardından 15 Mayıs Pazar günü ilk olarak 3.'lük maçı saat 18.00'de, Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı final müsabakası ise saat 21.00'de oynanacak.