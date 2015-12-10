Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorda olsa yendi!

Kadınlar Euroleague'de A Grubu'nda yer alanFenerbahçe ile Galatasaray'ın mücadelesinde galip çıkan taraf Fenerbahçe oldu. Bir diğer temsilcimiz Abdullah Gül Üniversitesi ise rakibine mağlup oldu.



Fenerbahçe 57-56 Galatasaray



Kadınlar Euroleague'de A Grubu'nda mücadele eden iki temsilcimizin mücadelesinde Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı 57-56'lık skorla mağlup etti ve gruptaki liderliğini sürdürdü.



Fenerbahçe'de Alexandria Quigley 12 sayı - 4 ribaund - 4 asistle takımına önemli bir katkı verdi.



Galatasaray'da ise Jelena Dubljevic 14 sayı üretti.



Kadınlar Euroleague'de gelecek hafta 16 Aralık Çarşamba günü Fenerbahçe, Rus ekibi Dinamo Kursk'u ağırlayacak. Galatasaray ise aynı gün İtalyan ekibi Famila Schio ile deplasmanda mücadele edecek.

