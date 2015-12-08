Fenerbahçe Galatasaray Bayan Basketbol Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda? Özeti

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 7. hafta mücadelesi yarın yapılacak.



Sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ı saat 20.30'da Ülker Sports Arena Metro Enerji Spor Salonu'nda konuk edecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray, sarı-kırmızılı oyuncu Lynetta Kizer ile ilgili yaşanan krizin ardından ilk kez karşılaşacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftada iki ekip arasında 28 Kasım'da oynanan karşılaşmada Galatasaray, rakibine 76-72 üstünlük sağlarken, Fenerbahçe Kulübü sarı-kırmızılı ekibin çift pasaportlu oyuncusu Lynetta Kizer konusunda müsabakada oynama uygunluğu bulunmadığını gerekçe göstererek Türkiye Basketbol Federasyonu'na itirazda bulunmuştu. Sarı-lacivertli takımın itirazını değerlendiren TBF yönetim kurulu, Galatasaray'ın 20-0 hükmen mağlubiyetine karar vermişti.

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Kizer, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına da geçen hafta Perfumerias Avenida karşısında çıktı. ABD pasaportuyla sahada yer alan Lynetta Kizer, 10 sayı ve 7 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Galatasaray'ın, bu oyuncusunu yarınki maçta oynatmak için FIBA yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yaptığı öğrenildi. FIBA'dan teyit alınması halinde Kizer'in yine ABD pasaportuyla Fenerbahçe karşısında kadrodaki yerini alacağı kaydedildi.





İki takım da formda

Avrupa'daki derbide iki takım da son maçlardaki başarılı performansını sürdürmeyi hedefleyecek.

A Grubu'nda lider durumda bulunan Fenerbahçe, ilk haftada mağlup olmasına rağmen üst üste 5 galibiyet alarak ilk sırada yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte Alexandria Quigley, 16,7 sayı ortalamasıyla FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde takımının en skorer ismi olurken, Jantel Lavender ise 8,3 ribauntluk performans sergiledi. Oyun kurucu Birsel Vardarlı Demirmen ise 5,2 asistle bu alanda takımının lideri durumunda bulunuyor.

Grubundaki ilk 3 maçta tek galibiyet alabilen Galatasaray ise son 3 karşılaşmasını kazanarak 4. sıraya yerleşti.

Sarı-kırmızılı ekipte Jewell Loyd 15,3 sayı ortalamasıyla Avrupa'da takımına katkı yaptı. Petra Kulichova 8,5 ribauntla pota altında etkili olurken, Işıl Alben de 5,3 asistle oynadı.