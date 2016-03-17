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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş'u 77-69 mağlup eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic maçtaki performanslarından ötürü oyuncularını tebrik etti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

 Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, bu sezon Darüşşafaka Doğuş'a karşı çok fazla maç oynadıklarını belirterek, "İki takım da birbirini çok iyi biliyordu" dedi.

Obradovic, zorlu bir müsabaka olduğunu vurgulayarak, "Maçtan önce oyuncularıma hiçbir zaman sıralamaya ve durumumuza bakmamalarını söyledim. Ortaya koydukları mücadeleden dolayı onları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Grupta oynanacak diğer maçların sonucunu beklediklerini aktaran Obradovic, liderlik şanslarını son 3 karşılaşmaya taşıdıklarını sözlerine ekledi.

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FenerbahçeBasketbolTyh Avrupa Ligi
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