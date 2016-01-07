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Fenerbahçe'de hedef Sırbistan karşısında galibiyet

THY Avrupa Liginde savaşan temsilcimiz Fenerbahçe E grubu 2. maçında Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız Telekom ile deplasman maçında galibiyete bileniyor

Fenerbahçe'de hedef Sırbistan karşısında galibiyet

 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Top 16 turu E Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız Telekom takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Pionir Arena'da oynanacak maç TSİ 21.00'de başlayacak. 

İlk tur maçlarını lider olarak tamamlayarak son 16 takım arasına kalan sarı-lacivertliler, ilk hafta güçlü rakibi Panathinaikos'u 82-75 mağlup etti. İkinci maçından da sahadan galip ayrılmak isteyen Fenerbahçe, rakibiyle ilk turda da mücadele etti.

İlk turda A Grubu'nda karşılaşan iki ekibin maçlarında gülen taraf Fenerbahçe olmuştu. Sarı-lacivertliler, Sırbistan'da 74-60, İstanbul'da ise 79-61 kazanmıştı.

Kızılyıldız ise son anda katıldığı Top 16'ya yenilgiyle başladı. Sırp ekibi, geçen hafta bir başka Türk takımı Anadolu Efes'e son saniyelerde yediği basketle 85-84 mağlup oldu.
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKızılyıldızSırbistan
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