Fenerbahçe , Darüşşafaka Doğuş'u kolay geçti!

Mücadeleye etkili başlayan ve yaptığı baskılı savunmayla uzun süre rakibine sayı şansı tanımayan Fenerbahçe; Datome, Udoh ve Vesely'nin basketleriyle 5. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 9-3. Çabuk toparlanan Darüşşafaka Doğuş, üç sayı çizgisinin gerisinden Gordon ve Harangody'nin ürettiği sayılarla 8. dakikada skorda eşitliği sağladı: 15-15. Periyodun kalan bölümünde rakibine sayı şansı tanımayan ve Ali Muhammed ile dış sayı isabeti yakalayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 20-15 üstün tamamladı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta misafir takımın Markoishvili, Bjelica, Redding ve Furkan Aldemir ile bulduğu sayılara, sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık atışlarıyla cevap verdi ve 15. dakika 33-27 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. Berk Uğurlu'dan aldığı skor katkısıyla oyun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, rakibinin farkı azaltmasına izin vermedi ve soyunma odasına 43-37 üstün gitti.
Müsabakanın üçüncü çeyreğine Bogdanovic ve Ali Muhammed'in isabetleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 22. dakikada farkı 13 sayıya (50-37) çıkardı. Mola dönüşü Preldzic'in ürettiği sayılarla farkı azaltmaya çalışan yeşil-siyahlılar karşısında Datome ve Bogdanovic ile dış atışlardan skor üreten sarı-lacivertliler, 28. dakikada 20 sayılık farka ulaştı (71-51) ve son çeyreğe 74-54 önde girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda genç oyuncularıyla mücadele eden ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, sahadan 94-74 galibiyetle ayrıldı.
Maçın en skorer ismi Darüşşafaka Doğuş formasıyla 17 sayı üreten Harangody olurken, Preldzic 15 sayı attı. Fenerbahçe'de ise Datome 16, Ali Muhammed 13, Vesely 12, Melih Mahmutoğlu 11 ve Bogdanovic 10 sayıyla oynadı.
Bu sonucun ardından lider Fenerbahçe ligdeki 13. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Doğuş 7. mağlubiyetini aldı.
Ayrıca, Oğuz Savaş 29 Kasım 2015'te oynanan Banvit-Darüşşafaka Doğuş maçından sonra ilk defa kadroya alındı.