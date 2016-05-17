Fenerbahçe-CSKA Moskova Final Maçı İptal Edilebilir!

THY Avrupa Ligi finalinde CSKA Moskova karşısında 21 sayı geriden tarih yazmanın eşiğine gelen Fenerbahçe, özellikle maçın son anları ve uzatma dakikalarında başta Sloven Damir Javor olmak üzere hakemlerin düdüklerine takılmıştı.



Büyük isyana yol açan kararların arkasındaki detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Özellikle CSKA Moskova'nın da oynadığı VTB Ligi'nde düdük çalan Javor'un bu kritik maça atanması soru işaretleri uyandırdı.

KALINIC'İ İTMİŞTİ

Asıl ilginç olan olay ise maçın 3. periyodunda yaşanmıştı. Fenerbahçeli Kalinic'in bir pozisyon sırasında dengesini kaybederek üstüne gelmesi sırasında onu sertçe iten Sergey Kushcenko, VTB Ligi'nin CEO'su ve bir anlamda Damir Javor'un patronu.

Kushcenko ile maçı izleyen Rus milyarder Dmitry Konov ise VTB Ligi'nin sponsoru. Böyle olunca Fenerbahçeli yöneticilerin itirazına rağmen Kushcenko, Konov ve Konov'un eşi Katarina Konks saha dışına çıkarılmadıkları gibi, Javor'un maçı CSKA'ya vermesini de yakından izlemiş oldular.