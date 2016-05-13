Fenerbahçe Avrupa'yı Yakmaya Hazırlanıyor!

Tüm kulvarlarda rakiplerinin kabusu olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, bugün tarihi maçlarından birine çıkacak. Üst üste ikinci sezon Avrupa Ligi'nde Final-Four'a kalan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda ilk sınavını Laboral Kutxa karşısında verecek. Mercedes- Benz Arena'da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Daha önce İspanyol ekibiyle 12 kez karşılaşan Fenerbahçe, rakibine büyük üstünlük sağladı. Kanarya bu maçların 9'unu kazanırken, yalnızca 3 kez Laboral'a yenildi.

Final-four'un diğer maçında iki Rus ekibi CSKA Moskova ile Lokomotiv Kuban final için kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçından önce oynanacak bu karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Turnuvanın final ve 3.'lük maçları da Pazar günü oynanacak.

SÖZ OBRADOVIC'TE

Tarihinde ikinci kez Final Four'da mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe'de söz Obradovic'te... Bu sezon yeni bir takım kurduklarını belirten Sırp hoca, "Yazın insanların motivasyonu daha yüksek oluyor. Fenerbahçe'nin üyesi olmak yeni oyuncuların da hoşuna gitti. Bunun için buraya geldiler ve çok iyi bir performans sergiliyorlar. Bu böyle devam edecek. Yarı finali geçip finale kalacağımızı düşünüyorum. Her takım hazır. Finale çıkmak istiyoruz ve şu anda önemli olan bu. Basketbolcularımız tek bir saniye oyundan düşmemeli. Burada finali oynamamız lazım" ifadesini kullandı.

OBRADOVİC'İN 6. SINAVI

Temsilcimizin rakibi Laboral Kutxa'nın başantrenörü Velimir Perasovic ise şunları söyledi: "Dörtlü Final için çok çalıştık. Herkesin hayali vardır. Bir adım daha ileri giderek hayalimizi gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Çok özel bir konumdayız." Bu arada Zeljko Obradovic ile Velidemir Perasovic 6. kez karşı karşıya gelecek. Panathinaikos'un başında Perasovic'e karşı 2 defa galibiyet sevinci yaşayan Obradovic, 3 kez de yenilgi aldı....