Fenerbahça Seride 1 - 0 Öne Geçti

Salon: Ülker Sports Arena



Hakemler: Ali Serkan Emlek, İsmail Aydın, Ahmet Tatlıcı

Fenerbahçe : Ali Muhammed 7, Bogdanovic 11, Datome 12, Vesely 6, Udoh 13, Antic 10, Sloukas 12, Melih Mahmutoğlu 8, Egehan Arna, Barış Hersek, Berk Uğurlu, Ercan Bayrak

Muratbey Uşak Sportif : Watson 4, Yunus Akçay 3, Paul Harris 20, Andre Harris 3, Birch 15, Harrison 3, Kairsy 1, Can Korkmaz 9, Mesut Ademoğlu, Şahin Ekmen 2

1. Periyot: 20-12

Devre: 38-26

3. Periyot: 60-40

5 faulle oyundan çıkan: 37.36 Sloukas (Fenerbahçe)

Spor Toto Basketbol Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Muratbey Uşak Sportif'i 79-60 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, Uşak'ta 20 Mayıs Cuma günü oynanacak ikinci maçı da kazanması durumunda yarı finalist olacak. Bu karşılaşmayı Muratbey Uşak Sportif galip bitirirse, serinin 3. ve son maçı 22 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak.

THY Avrupa Ligi'nin Dörtlü Finali'nde final oynadıktan sonra ilk karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe, sert savunması ve pota altını iyi kullanmasıyla ilk 5 dakikayı 9-5 önde geçti. Rakibine kolay hücum ribaundu veren Fenerbahçe, buna rağmen Udoh ve Ali Muhammed'in sayılarıyla ilk çeyreği 20-12 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Datome ve Antic'le etkili olan Fenerbahçe, 14. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 27-17. Savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı tanımayan Fenerbahçe, 16. dakikada 15 sayı farka ulaştığı (34-19) maçın ilk yarısını 38-26 önde bitirdi.

Üçüncü çeyreğe her iki pota altını da iyi kullanarak başlayan Fenerbahçe, 22. dakikada farkı 18'e yükseltti: 45-27. Sarı-lacivertli takım çeyreğin sonunda farkı 20 sayıya çıkararak final periyoduna 60-40 üstün girdi.

Son çeyrekte farkın getirdiği rahatlıkla oynayan Fenerbahçe, sahadan 79-60 galip ayrılarak çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti.

Vesely'e destek

CSKA Moskova'yla oynanan Avrupa Ligi finalinde kötü bir performans ortaya koyan sarı-lacivertlilerin Çek oyuncusu Jan Vesely'e, taraftarlar büyük destek verdi.

Final maçında özellikle kullandığı 10 serbest atışın sadece 1'ini sayıya çevirebildiği için eleştirilen Vesely, Muratbey Uşak Sportif karşılaşmasına da kötü başladı. Kullandığı 5 saha içi atışında da isabet bulamayınca morali bozulan Vesely için salondaki bütün taraftarlar ayağa kalkarak tezahürat yaptı. Tam bu sırada oyuncu değişikliği yapan başantrenör Zeljko Obradovic, oyundan almak üzere olduğu Vesely'i sahada tuttu.

İlk sayılarını maçın 18. dakikasında smaçla bulan Vesely'nin basketi sonrası hem tribünler hem de Fenerbahçe'nin kenardaki oyuncuları ayağa fırlayarak, Çek oyuncuyu alkışladı. Vesely, maçı 6 sayıyla tamamladı.

Öte yandan taraftarlar, Avrupa ikincisi takımlarına "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor" tezahüratı yaptı.