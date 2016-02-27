Esra Çavuşoğulları gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!

Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu 18 yaşında hayatını kaybeden, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi ekiplerinden Bursa Zeytin Gençlik Kulübü oyuncu Esra Çavuşoğulları bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



KALP KRİZİ GEÇİRDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Bursa Zeytin Gençlik basketbol takımının başarılı oyuncularından biri olan ve Esra Çavuşoğulları, önceki gün yaptığı idman sonrası evine geldi. Dün sabaha karşı rahat nefes alamadığını belirten Esra Çavuşoğulları, ailesi tarafından çağrılan 112 Acil Servis'e ait ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiridiği anlaşılan genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLANDI

Ebru Çavuşoğlulları'nın ölümünden sonra Türkiye Basketbol Federasyonu, yayınladığı mesajda merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsisi yapılan Bursa BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Esra Çavuşoğulları'nın cenazesi bugün buradan alınıp, Merkez Nilüfer İlçesi'ndeki evine getirildi. Burada okunan duaların ardından ailenin tek çocuğu olan Esra Çavuşoğlu'nun cenazesi Yenikaraman Camii'nde öğleleyin kılınan cenaze namazı ardından İhsaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Esra Çavuşoğulları'nı son yolculuğuna, tabutunun yanından bir an olsun ayrılmayan okul ve basketbol oynadığı arkadaşları uğurladı.

MÜSABAKA ERTELENDİ

Bu arada, Esra Çavuşoğulları'nın takımı Bursa Zeytin Gençlik'in bugün saat 15.00'te Atatürk Spor Salonunda Çekmeköy Belediyespor ile yapacağı karşılaşma da ertelendi.