Eski Galatasaraylı oyuncu ALS hastalığı ile boğuşuyor

Bir dönem Galatasaray Basketbol takımında forma giyen Amerikalı Sherron Mills ALS hastalığı ile boğuştuğu ve kendisi için kampanya başlatıldığı gelen bilgiler arasında

25 Aralık 2015 Cuma 07:25