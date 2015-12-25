Eski Galatasaraylı oyuncu ALS hastalığı ile boğuşuyor

Bir dönem Galatasaray Basketbol takımında forma giyen Amerikalı Sherron Mills ALS hastalığı ile boğuştuğu ve kendisi için kampanya başlatıldığı gelen bilgiler arasında
Yıllar önce Galatasaray basketbol takımında forma giyen ABD'li oyuncu Sherron Mills, ALS hastalığına yakalandı.
KAMPANYA BAŞLATILDI
ALS hastalığına yakalanan eski Galatasaraylı Sherron Mills için yardım kampanyası başlatıldı.
TÜRK PASAPORTU ALMIŞTI
1996-97 sezonunda Galatasaray forması giyen Mills (1971) VCU'dan mezun olduktan Cx Orologi Siena, Galatasaray, TDK ve Tau Cerámica'da oynadı. Mills "Serdar Mille" ismiyle Türk pasaportu da almıştı.