Ergin Ataman Galatasaray'dan 10 milyon istedi! Ergin Ataman kimdir

Avrupa kupasını kaldırarak tüm Türkiye'nin göğsünü kabartan Galatasaray Erkek Basketbol takımının teknik patronu, yönetim ve taraftarlardan destek istedi. Değişen format gereği maliyetlerinin artacağını belirten Ataman, yeni bir Avrupa kupası için 10 milyon dolar bütçe istedi.



Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşması nedeniyle basın toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Telekom Arena'da yapılan basın toplantısında, sarı-kırmızılı kulübün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Topsakal, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman , takım kaptanı Sinan Güler ve ULEB Avrupa Kupası'nın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Errick McCollum hazır bulundu.

Yönetim kurulu üyesi Can Topsakal, yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, tüm emeği geçenlere ve sponsorları Odeabank'a teşekkür ederken, THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecekleri yeni sezon için bütçe çalışmalarına başladıklarını aktardı.

"Şampiyonluğu kutladık ve şimdi ne yapacağımızı planlıyoruz." diyen Topsakal, "THY Avrupa Ligi için güçlü bir takım kuracağız. Bütçemizi yükseltmek zorundayız. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var ve 4 Mayıs Çarşamba günü kombineleri satışa çıkarıyoruz. Yeni sezon bütçemizin belirlenmesinde çok etkili olacak bir konu. Ayrıca tişört kampanyası da başlatacağız ve büyük ilgi bekliyoruz." diye konuştu.

Dorsey'de yanıldık itirafı



Bu sezon başında doğru transfer tercihleri yaptıklarını anlatan sarı-kırmızılı yönetici, "Sadece Joey Dorsey'de yanıldık. O da yetenekleriyle ilgili değil, karakteriyle ilgili bir durumdu. Barcelona Lassa'ya gitti ve orada da oynayamadı zaten. Gelecek sezon için hocamızın tercihleri doğrultusunda iyi bir kadro oluşturacağız. THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynayabilecek bir kadro kuracağız." ifadelerini kullandı.

Topsakal, bütçe oluşturma konusunda herhangi bir sorun olacağını düşünmediğini sözlerine ekledi.

Ataman'dan başkanlık sinyali



Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, günün kendisi için çok özel başladığını ve başkan Dursun Özbek'in 17123 numaralı kulüp üyeliği kartını kendisine takdim ettiğini aktarırken, "Profesyonel yaşantım bittiğinde umarım yönetim bazında da kulübüme hizmet ederim. Bakarsınız ileride Türkiye'nin en büyük kulübünün başkanlığına soyunurum." değerlendirmesinde bulundu.



10 milyon dolarlık bütçe istedi

THY Avrupa Ligi'ndeki format değişikliğiyle birlikte bir sezonda minimum 30 maç oynanacağını, play-off etabıyla birlikte bu sayının 45'e kadar çıkabileceğini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Türkiye ligi ile birlikte toplam 80-90 maç yapmak durumundasınız. Böyle olunca bütçemizin de artması gerekiyor. Biz 9-10 milyon dolarlık bir bütçeyle ve tecrübemizle, heyecan verici bir takım kurabileceğimizi vadediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Arena'da kupa töreni yapılacak



Ataman, Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Arena'da kendileri için bir kupa seremonisi daha düzenleneceğini sözlerine ekledi.