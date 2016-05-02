Ergin Ataman Galatasaray'dan 10 milyon istedi! Ergin Ataman kimdir

Avrupa kupasını kaldırarak tüm Türkiye'nin göğsünü kabartan Galatasaray Erkek Basketbol takımının teknik patronu, yönetim ve taraftarlardan destek istedi. Değişen format gereği maliyetlerinin artacağını belirten Ataman, yeni bir Avrupa kupası için 10 milyon dolar bütçe istedi.
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşması nedeniyle basın toplantısı gerçekleştirildi.
Türk Telekom Arena'da yapılan basın toplantısında, sarı-kırmızılı kulübün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Topsakal, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman
, takım kaptanı Sinan Güler ve ULEB Avrupa Kupası'nın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Errick McCollum hazır bulundu.
Yönetim kurulu üyesi Can Topsakal, yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, tüm emeği geçenlere ve sponsorları Odeabank'a teşekkür ederken, THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecekleri yeni sezon için bütçe çalışmalarına başladıklarını aktardı.
"Şampiyonluğu kutladık ve şimdi ne yapacağımızı planlıyoruz." diyen Topsakal, "THY Avrupa Ligi için güçlü bir takım kuracağız. Bütçemizi yükseltmek zorundayız. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var ve 4 Mayıs Çarşamba günü kombineleri satışa çıkarıyoruz. Yeni sezon bütçemizin belirlenmesinde çok etkili olacak bir konu. Ayrıca tişört kampanyası da başlatacağız ve büyük ilgi bekliyoruz." diye konuştu.
Dorsey'de yanıldık itirafı
Bu sezon başında doğru transfer tercihleri yaptıklarını anlatan sarı-kırmızılı yönetici, "Sadece Joey Dorsey'de yanıldık. O da yetenekleriyle ilgili değil, karakteriyle ilgili bir durumdu. Barcelona Lassa'ya gitti ve orada da oynayamadı zaten. Gelecek sezon için hocamızın tercihleri doğrultusunda iyi bir kadro oluşturacağız. THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynayabilecek bir kadro kuracağız." ifadelerini kullandı.
Topsakal, bütçe oluşturma konusunda herhangi bir sorun olacağını düşünmediğini sözlerine ekledi.
Ataman'dan başkanlık sinyali
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, günün kendisi için çok özel başladığını ve başkan Dursun Özbek'in 17123 numaralı kulüp üyeliği kartını kendisine takdim ettiğini aktarırken, "Profesyonel yaşantım bittiğinde umarım yönetim bazında da kulübüme hizmet ederim. Bakarsınız ileride Türkiye'nin en büyük kulübünün başkanlığına soyunurum." değerlendirmesinde bulundu.
10 milyon dolarlık bütçe istedi
THY Avrupa Ligi'ndeki format değişikliğiyle birlikte bir sezonda minimum 30 maç oynanacağını, play-off etabıyla birlikte bu sayının 45'e kadar çıkabileceğini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Türkiye ligi ile birlikte toplam 80-90 maç yapmak durumundasınız. Böyle olunca bütçemizin de artması gerekiyor. Biz 9-10 milyon dolarlık bir bütçeyle ve tecrübemizle, heyecan verici bir takım kurabileceğimizi vadediyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Arena'da kupa töreni yapılacak
Ataman, Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Arena'da kendileri için bir kupa seremonisi daha düzenleneceğini sözlerine ekledi.
Öte yandan, sarı-kırmızılı oyuncular Sinan Güler ve Errick McCollum, ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmaktan ve gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirlerken, sarı-kırmızılı taraftarların desteğini sürdürmesini istediler. Toplantının sonunda katılımcılar, ULEB Avrupa Kupası önünde poz verdi. Ergin Ataman kimdir
İlk ve orta öğrenimini İtalyan Lisesi'nde tamamladı. Ardındanİstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Basketbola 1978 senesinde Eczacıbaşı grupında oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı ve Yeşilvatan gruplarında oynadı.
Antrenörlük hayatına Eczacıbaşı altbünyesinde antrenörlük yaparak başladı. ArdındanEfes Pilsen alt bünyesinde antrenörlük yaptı. Sırasıyla Türkiye Basketbol Ligi gruplarından Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen'de antrenörlük yaptı.
1997 senesinde İspanya’da tertiplenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Millî Basketbol Takımı'nda Ercüment Sunter’in muavini olarak millî grup antrenörlüğünü yaptı. 1998-99 sezonunda basketbol antrenörlüğü konusu ile ilgili araştırmalar gerçekleştirmek üzere bir yıl süre ile ABD’de Stanford Üniversitesi'nde bulundu.
Efes Pilsen ile 2000 senesinde Avrupa Liginde final-four oynamıştır.
2001-03 senelerı arasında İtalya Basketbol Ligi'nde Montepaschi Siena'da antrenörlük yaptı.Ardından Bu grupla 2001-02 sezonunda Saporta Kupası'nda şampiyon oldu.belirlendi
2006 senesinde Ülkerspor'u çalıştırdığı devrede magazin basınına mevzu olan özel yaşamı sebebiyle grupı ile sezon içerisinde yollarını ayırdı.şeklinde de Bunun üstüne sezon ortasında yine İtalya Basketbol Ligi'nde çalışmaya başladı ve sezon sonucunda kadar Climamio Bologna ile sözleşme imzaladı.en verimli
2007-08 sezonu başında Beşiktaş Cola Turka'yla anlaştı.hatta Beşiktaş Cola Turka ile play off yarı finali ve ULEB Cup'ta çeyrek final oynadı. Sezon sonu vazifiyetinden ayrıldı.
2008-09 sezonu başında Efes Pilsen ile anlaşan Ataman, grupa 2005'ten ileri ilk TBL şampiyonluğunu kazandırdı. Normal sezonu yalnızca 2 yenilgile kapatan Efes Pilsen, saha üstünlüğü ile başladığı final serisinde Fenerbahçe Ülker'e Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda üst üste 2 maç kaybetti. Fakat o maçtan sonra Ataman'ın Efes Pilsen'i Fenerbahçe Ülker'i üst üste 4 maç yenerek şampiyonluğa uzandı.araştırmalar O sezon Teknosa Erkekler Türkiye Kupası'nı da kazanan Efes Pilsen, Ergin Ataman idaresinde duble yapmış oldu.
5 Ocak 2011 tarihinde İkinci kez Beşiktaş Cola Turka'nın başına geçti.yenilgi Takıma 2010-11 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynatan Ergin Ataman ligde ise normal sezonu 6. sırada bitirdi. Play-off'larda ise ilk turda Galatasaray Cafe Crown'a elendi.
Ergin Atamanlı Beşiktaş Milangaz 2011-12 sezonuna NBA'deki lokavt nedeniylemuavini Deron Williamsadımında ve Semih Erdenkonusu ile ilgili gibi isimlerin katılımıyla iyi başladı, lokavt bitip bu isimler geri döndüklerinde de aynı performansı sürdürerek evvel tarihindeki ilk Türkiye Kupası'nda,kümelerin sonrası kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası olan FIBA EuroCdurumlange Kupası'nda,evvel en sonda Beko Basketbol Ligi'nde şampiyon oldukatılımı ve sezonu üç kupayla tamamladı.%50 sinde
2011-12 sezonunun anında sonrası Oktay Mahmuti ile yollarını ayıran Galatasaray Medical Park 22 Haziran 2012 tarihinde Ergin Ataman'la 3 senelığına anlaştı.bünyesinde
2012-13 sezonu evvel Galatasaray, Ataman'ın eski öğrencileri Ersin Dağlı ve David Hawkins ile anlaştı. Sezon ortasında Ataman'ın başka bir eski öğrencisi Carlos Arroyo aktarma edildi. 22 Ocak 2013'te Türkiye Basketbol Federasyonu, David Hawkins'in idrarında yagizli madde belirlendiğini Galatasaray'a bildirdi.sonrası Ataman, bu tarihten sonra grupın en verimli oyuncularından olan grup kaptanı David Hawkins'i oynatamadı. Galatasaray Medical Park'la finalde Banvit'i 3-1 yenerek Beko Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu ve Galatasaray'ın 23 senelik şampiyonluk hasretine son verdi.sadece EuroCup'ta grupı kümelerdan çıkamadı. Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı finale taşıdı yalnız kupayı finalde Fenerbahçe Ülker'e yitirdi.sonrasında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Ülker'le karşılaştı yalnız kupayı Fenerbahçe Ülker kazandı.araştırma
2013-14 sezonunda Galatasaray Liv Hospital'ı Euroleague'de son sekize taşıdı ve Galatasaray tarihinde bir ilki başardı.üstünlüğü Galatasaray, çeyrek finalde Barcelona'ya 3-0 yenilerek Euroleague'den elendi.sonrasında Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes'e yarı finalde elendi. Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray'ı finale taşıdı ve finalde Fenerbahçe Ülker'in rakibi oldu. Ataman, böylelikle çalıştırdığı gruplarla son altı sezonda beşinci kez finale çıktı.kümeleri Final serisinde hal 3-3'ken ve serinin son maçı Ülker Sports Arena'ya taşınmışken Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu 17 Haziran 2014'te, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun final serisinde adil davranmadığını ileri sürdü ve tarihî bir karara imza atarak grupı serinin son maçına çıkarmama kararı aldı.idaresi Galatasaray Liv Hospital, alınan bu karar sebebiyle serinin son maçında 20-0 mağlu sasenedı ve Fenerbahçe Ülker'e final serisinde 4-3 yenilerek sezonu İkinci sırada tamamladı. Ergin Atamanlı Galatasaray, 2014-15 sezonunda Euroleague'e direkt küme adımından katılmaya hak kazandı.idare
2014-15 sezonuna Galatasaray Liv Hospital maddî sorunlarla girdi. Sezonun ilk %50 sinde Pietro Aradori, Nathan Jawai, Ian Vougioukas ve Furkan Aldemir paralarını alamadığı gerekçesiyle gruptan ayrıldı. Banvit maçında Ataman'a havlu fırlatan Nolan Smith ile yollar ayrıldı. Bu kadar sorunya rağmen Ataman, Euroleague normal sezon son maçında Olympiacos'u sadece yedi oyuncusunu kullanarak yendi ve Galatasaray Liv Hospital'ı Euroleague'de son 16 kümelerina taşıdı.
25 Mart 2014 tarihinde daha evvel Bogdan Tanjevic'ten boşalan Türkiye Millî Basketbol Takımı Başantrenörlüğü vazifiyetine getirildi. Böylece Ataman hem Galatasaray Liv Hospital hatta Millî Takım'ın koçu oldu.sonucunda Ataman, millî grup ile 2014 Dünya Basketbol Şampiyonasında çeyrek finale yükselmiştir.2015-16 sezonunda ise Galatasaray Odeabank grupını ULEB Eurocup'ta şampiyon yaptı.