Enes Kanter'li Oklahoma Atlanta'yı sahadan sildi

NBA'de Enes Kanter'in takımı Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da mücadele ettiği Atlanta Hawks'ı 107-94 skorla yendi. Kanter, karşılaşmayı 4 sayı, 5 ribaund ile tamamladı.

NBA'de normal sezon heyecanına 4 karşılaşma ile devam edildi. Enes Kanter'in formasını giydiği Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da mücadele ettiği Atlanta Hawks'ı 107-94 mağlup etti. Kanter, 10 dakika 31 saniye süre aldığı karşılaşmayı 4 sayı, 5 ribaund ile tamamladı. Thunder'da yıldız oyuncu Kevin Durant 25 sayı, 12 ribaund, 10 asistle kariyerindeki yedinci kez triple double yaptı. Serge Ibaka 23 sayı, 10 ribaund; Russell Westbrook 23 sayı, 10 asistle, 6 ribaund ile double double yaparak karşılaşmayı tamamladı. Atlanta'da ise Kent Bezemore 22 sayı, 2 ribaund, 2 asist; Jeff Teague 18 sayı 5 ribaund 4 asist; Al Horford 9 sayı, 7 ribaund, 4 asist ile oynadı.

Sacremento Kings, Sleep Train Arena'da karşılaştığı Nwe York Knicks'i 99-97 mağlup etti. Sacremento'da D. Cousins 27 sayı, 11 ribaund; R. Rondo 16 sayı, 12 asist, 9 ribaund; D. Collison 16 sayı, 3 asist ile mücadeleyi tamamladı. New York'ta ise C. Anthony 23 sayı, 14 ribaund; K. Porzingis 13 sayı, 7 ribaund ile oynadı.

NBA'de oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Oklahoma City Thunder: 107 - Atlanta Hawks: 94

Sacremento Kings: 99 - Nwe York Knicks: 97

Chicago Bulls: 83 - Los Angeles Clippers: 80

Brooklyn Nets: 100 - Philadelphia 76ers: 91 - İSTANBUL