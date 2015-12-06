Efes Trabzonspor'u karşısında rahat kazandı!

Karşılaşmaya dış şutlarda Berkay Candan, Odom ve Velickovic'in bulduğu basketlerle başlayan Trabzonspor Medical Park, 3. dakikayı 11-5 önde geçti. Rakibinin yaptığı top kayıplarını iyi değerlendirerek hızlı hücumlarda skor üreten Anadolu Efes, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Brown'ın elinden bulduğu basketlerle 5. dakikada skoru eşitledi: 13-13. İki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu periyodun kalan bölümünde Kinsey-Odom ikilisiyle skor üreten Trabzon temsilcisi, ilk çeyreği 24-20 üstün tamamladı.



Mücadelenin ikinci periyoduna savunmadaki sertliğini arttırarak başlayan lacivert-beyazlılar, 15. dakikada Granger'in attığı üç sayılık basketle 28-26 öne geçti. Oyun üstünlüğünü eline alan ve üst üste skor üreten ev sahibi ekip, yakaladığı 13-0'lık seriyle 18. dakikada farkı 8 sayıya (34-26) çıkartıp, devreyi de 38-32 galip durumda kapattı.



Müsabakanın üçüncü çeyreğine Diebler ve Dunston'ın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 21. dakikada farkı çift hanele taşıdı: 43-32. Trabzonspor Medical Park, Odom ve Kulig'in basketleriyle farkı eritmesine karşın, lacivert beyazlılar son çeyreğe 55-50 önde girdi.



Oldukça çekişmeli başlayan son çeyrekte Trabzonspor Medical Park'ın Kulig, Odom ve Kinsey'le bulduğu basketlere, Granger, Brown ve Diebler'le karşılık veren Anadolu Efes, 35. dakikayı 67-59 üstün geçti. Ardından skor etkinliğini artırmaya başlayan konuk takım, Hardy'nin basketleriyle 37. dakikada farkı 2 sayıya (71-69) indirdi. Son bölümde iyi savunma yapan Anadolu Efes, Granger'ın da skorer oyunuyla maçtan 81-73 galip ayrılmayı bildi.



Trabzonspor Medical Park'ta Odom ürettiği 21 sayıyla maçın en skoreri olurken, Anadolu Efes'te Brown 17, Heurtel 14, Diebler ve Dunston da 12'şer sayıyla galibiyete katkı sağladılar.



Bu sonucun ardından ligde bir maçı eksiği bulunan Anadolu Efes, 6. galibiyetini elde ederken, Trabzonspor Medical Park ise 6. mağlubiyetini aldı.

