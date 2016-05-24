Darüşşafaka “Efes kazanmadı, Biz yenildik”

Spor Toto Basketbol Ligi play-off yarı finSpor Toto Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında deplasmanda Anadolu Efes'e 80-71 yenilen Darüşşafaka Doğuş'un başantrenörü Oktay Mahmuti, maçı Anadolu Efes'in kazanmadığını, kendilerinin yenildiğini dile getirdi.



"Efes kazanmadı, biz yenildik"



Farkı 15 sayıya çıkartınca yürümeye başladıklarını belirten Mahmuti, "Yürüyerek oynamayı bilmiyoruz ve kendimizi bir şey zannediyoruz. Tekrar 11 sayı öne geçtik ve yine geri düştük. Bunu idrak edemiyoruz ve idrak edemeyince yeniliyoruz. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum ama bugün onlar kazanmadı, biz yenildik. Bu oyun hatası değil, yaklaşım hatası. Rakibimiz THY Avrupa Ligi takımı. Uzaydan gelmedi. Bunu idrak edemiyorsak bizim problemimiz." değerlendirmesinde bulundu.



Metin Türen



Darüşşafaka Doğuş oyuncularından Metin Türen ise farkı 16 sayıya kadar çıkarttıktan sonra bireysel hatalar yaparak maçı kaybettiklerini kaydetti.al serisi ilk maçında deplasmanda Anadolu Efes'e 80-71 yenilen Darüşşafaka Doğuş'un başantrenörü Oktay Mahmuti, maçı Anadolu Efes'in kazanmadığını, kendilerinin yenildiğini dile getirdi.



"Efes kazanmadı, biz yenildik"



Farkı 15 sayıya çıkartınca yürümeye başladıklarını belirten Mahmuti, "Yürüyerek oynamayı bilmiyoruz ve kendimizi bir şey zannediyoruz. Tekrar 11 sayı öne geçtik ve yine geri düştük. Bunu idrak edemiyoruz ve idrak edemeyince yeniliyoruz. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum ama bugün onlar kazanmadı, biz yenildik. Bu oyun hatası değil, yaklaşım hatası. Rakibimiz THY Avrupa Ligi takımı. Uzaydan gelmedi. Bunu idrak edemiyorsak bizim problemimiz." değerlendirmesinde bulundu.



Metin Türen



Darüşşafaka Doğuş oyuncularından Metin Türen ise farkı 16 sayıya kadar çıkarttıktan sonra bireysel hatalar yaparak maçı kaybettiklerini kaydetti.