Darüşşafaka Banvit’i Çeyrek Final Maçında 86-73 Yendi

Darüşşafaka Doğuş'u almış olduğu galibiyetten dolayı tebrik eden Ernak, "Kendilerine play-off'ların geri kalan kısmında başarılar diliyorum. Çok iyi bir takım, bizim bu günkü eksikliklerimizi çok iyi değerlendirler. Takım olarak eksiklerimizle bir yere kadar. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizim iyi ve kötü günde hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Onlarla beraber bir şeyler başardık. Onlara yeni sezonda daha iyi takım ve daha iyi basket seyrettirebiliriz" şeklinde konuştu.

MAHMUTİ: SONUNU İYİ GETİRDİK

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü Oktay Mahmuti ise, "Maça tutuk başladık. Buna rağmen ilk çeyreğin ikinci bölümünde oyun kontrolümüzü elimize almaya çalıştık. Bunu da başardık. Devamında hem hücumda hem savunmada istediğimiz performansı ortaya koyarak farkı lehimizde tuttuk" dedi.

Avrupa'nın en zor liginde yarı finalde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Mahmuti, "Bugün bunun keyfini yaşıyoruz. Sezon başında bizim önemli hedeflerimizden biriydi bizim için. Bu hedefe ulaştık ama şu noktada hedefin hem keyfini, hem de sorumluluğunu yaşıyoruz. İyi bir basketbol oynadığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki rakibimiz Anadolu Efes karşılaşmasında ne iyi şeklinde hazırlanacağız" ifadesini kullandı.