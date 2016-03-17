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CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor

CSKA Moskova THY Avrupa Ligi top 16 turu F grubu 11. haftasında İspanyol Laboral Kutxa ile karşılaştı. Moskova'da oynanan maç, CSKA'nın 90-78'lik üstünlüğüyle sona erdi.

CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor

Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-14 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Etkili oyununu sürdüren CSKA Moskova, devre arasına da 40-26 önde girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine baskılı savunma ile başlayan CSKA Moskova, bu periyodu da 68- 56 önde geçti. Yakaladığı skor avantajını son çeyrekte de sürdüren Rus ekibi, müsabakadan 90-78 galip ayrıldı.

Bu skorla CSKA Moskova 8. galibiyetini alırken, F Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü. İspanyol temsilcisi ise top 16'da 4. kez mağlup oldu. 

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BasketbolCSKA MoskovaThy Avrupa Ligi
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