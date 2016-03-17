CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor

Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-14 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Etkili oyununu sürdüren CSKA Moskova, devre arasına da 40-26 önde girdi.



Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine baskılı savunma ile başlayan CSKA Moskova, bu periyodu da 68- 56 önde geçti. Yakaladığı skor avantajını son çeyrekte de sürdüren Rus ekibi, müsabakadan 90-78 galip ayrıldı.



Bu skorla CSKA Moskova 8. galibiyetini alırken, F Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü. İspanyol temsilcisi ise top 16'da 4. kez mağlup oldu.