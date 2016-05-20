Cleveland Yenilgi Yüzü Görmüyor

Doğu Konferansı final serisi ikinci maçında Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'ı konuk etti. Quicken Loans Arena'daki karşılaşmayı 108-89 kazanan Cavaliers seride 2-0 öne geçerek saha avantajını korumaya devam etti. Kariyerinde 15. kez playoff'ta triple-double yapan LeBron James geceyi 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle kapatarak maça damga vurdu. 7 şut isabetinin hepsini boyalı alandan üreten yıldız oyuncuya Kyrie Irving 26, Kevin Love 19 sayıyla destek verdi.
Doğu Konferansı final serisi ikinci maçında Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'ı konuk etti. Quicken Loans Arena'daki karşılaşmayı 108-89 kazanan Cavaliers seride 2-0 öne geçerek saha avantajını korumaya devam etti. Kariyerinde 15. kez playoff'ta triple-double yapan LeBron James geceyi 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle kapatarak maça damga vurdu. 7 şut isabetinin hepsini boyalı alandan üreten yıldız oyuncuya Kyrie Irving 26, Kevin Love 19 sayıyla destek verdi.