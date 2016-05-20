Cleveland Yenilgi Yüzü Görmüyor

Doğu Konferansı final serisi ikinci maçında Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'ı konuk etti. Quicken Loans Arena'daki karşılaşmayı 108-89 kazanan Cavaliers seride 2-0 öne geçerek saha avantajını korumaya devam etti. Kariyerinde 15. kez playoff'ta triple-double yapan LeBron James geceyi 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle kapatarak maça damga vurdu. 7 şut isabetinin hepsini boyalı alandan üreten yıldız oyuncuya Kyrie Irving 26, Kevin Love 19 sayıyla destek verdi.





Raptors'ta DeMar DeRozan 22 sayıyla mağlubiyete engel olamadı. Kyle Lowry ise 4/14 şut isabetiyle 10 sayı üretebildi Kötü bir seri geçiren All-Star guard, Cleveland serisinde 5/20 şut isabetiyle oynuyor Konferans rekoru

Cavaliers bu zaferle Doğu Konferansı playyofflarındaki galibiyet serisini 17 maça çıkararak NBA rekoru kırdı. 2000-2002 yıllarında Los Angeles Lakers konferansında 16 maç üst üste kazanmıştı. Cleveland, Toronto ile oynayacağı iki karşılaşmayı da kazanırsa 12 galibiyetle NBA tarihinin en iyi playoff başlangıcını yapacak. Serinin üçüncü maçı Pazar günü TSİ 03.30'da oynanacak.