Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini kazandı!

Beşiktaş bu skorla 7. maçında 3. galibiyetini elde etti, haftaya lider giren Fenerbahçe ise 2. yenilgisini aldı.



Karşılaşmaya etkili hücum yaparak başlayan Beşiktaş, boyalı alanın dışından bulduğu sayılarla ilk 4 dakikayı 12-8 önde geçti. Fenerbahçe, Quigley'in skorer oyunuyla 7. dakika içinde maça dengeyi getirdi: 17-17. Savunmadaki sertliğini artırarak 9-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlılar, çeyreğin sonunda farkı 9'a çıkardı ve ilk çeyrek Beşiktaş'ın 26-21'lik üstünlüğüyle geçildi.



İlk çeyrekte Fenerbahçe'nin attığı 21 sayının 14'ünü Quigley kaydetti.



İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı ve siyah-beyazlılar 15. dakikada 5 sayılık üstünlüğünü korudu: 30-35. Alan savunmasıyla Fenerbahçe'yi durduran Beşiktaş, 18. dakika içinde farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 32-42. Siyah-beyazlılar soyunma odasına 42-34 önde gitti.



Üçüncü periyoda Birsel Vardarlı Demirmen'in üst üste bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe, 25. dakikada maça dengeyi getirdi: 47-47. Savunmadaki sertliğini bu çeyrekte artıran Fenerbahçe, maçta ilk kez 29. dakikada Birsel Vardarlı Demirmen'in basketiyle öne geçti: 58-56. Fenerbahçe final periyoduna 58-56 üstün girdi.



Son çeyrekte etkili savunmasıyla yaklaşık 5 dakika Fenerbahçe'ye sayı şansı tanımayan Beşiktaş, 10-0'lık seriyle 34. dakikayı 8 sayılık avantajla önde geçti: 58-66. Fenerbahçe, Quigley'in üst üste sayılarıyla bitime 2 dakika kala farkı 2'ye indirdi: 66-68. Son bölümde taktik faullerde hata yapmayan Beşiktaş, sahadan 74-68 galip ayrıldı.



Öte yandan karşılaşmadan önce, Fenerbahçe'yle büyük başarılar yaşayan ve şu anda Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki ABD'li oyuncu Cappie Pondexter'a, sarı-lacivertli kulüp tarafından çiçek verildi. Fenerbahçe döneminde giydiği sarı-lacivertli forma da hediye edilen Pondexter'a taraftarlar da sevgi gösterisinde bulundu.

