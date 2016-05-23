Beşiktaş Basketbol Alanında da Yeniliklere Gidiyor!

Geçtiğimiz sezona Henrik Dettmann’la başlayan ancak daha sonra baş antrenörlük görevine Yağızer Uluğ’u getiren Beşiktaş, bir kez daha playoff dışında kalınca genç antrenörle de yollarını ayırma kararı aldı.



Son yıllarda basketbolda rakiplerinin gerisinde kalan ve yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılar, Pınar Karşıyaka’yla büyük başarılara imza atan Ufuk Sarıca’yla büyük ölçüde anlaşma sağladı ve ufak pürüzlerin giderilmesi halinde anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Karşıyaka’yla bir Türkiye Ligi, bir Türkiye Kupası ve bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan 43 yaşındaki antrenörün siyah beyazlı ekipten gelecek sezon için de ciddi bir yatırım yapılmasını istediği de gelen haberler arasında. Ufuk Sarıca oyunculuk kariyerinde de 2003-04 sezonunda siyah beyazlı kulübün formasını giymişti.



Beşiktaş’ta tekrar başkan seçilen Fikret Orman’ın basketbol şubesinin yönetiminde de değişikliğe gitmesi bekleniyor. Geçtiğimiz iki sezon basketbol şube sorumlusu görevini üstlenen Hakan Özköse’nin yeni dönemde bu görevde olması beklenmiyor. Özköse’nin yerine ise bu görevi yeni dönemde Cihat Kumuşoğlu’nun üstlenmesi bekleniyor.



