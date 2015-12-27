Basketbolda Galatasaray Odeabank Beşiktaş Sompo Japan Derbisi Heyecanı

Galatasaray Odeabank ile Beşiktaş Sompo Japan yarın oynanacak mücadele ile Spor Toto Basketbol Ligi'ndeki 115. karşılaşmasına çıkacak. Geride kalan 114 mücadelede 60 kez sarı-kırmızılılar, 51 kez siyah-beyazlılar galip gelirken, 3 mücadelede ise galip taraf çıkmadı.

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın saat 20.00'de Abdi İpekçi Arena'da Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak. İki takım bugüne kadar 114 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar, 60 kez parkeden galip ayrılırken, 51 kez de siyah-beyazlılar galip geldi. 3 karşılaşmada ise takımlar yenişemedi.

YAĞIZER ULUĞ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Yağızer Uluğ, yarın oynanacak karşılaşma ile başantrenörlük kariyerinde ilk kez Galatasaray'a karşı oynayacak. 2015-2016 sezonuna Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'ın yardımcı olarak başlayan Uluğ, siyah-beyazlıların Fin çalıştırıcısı Henrik Dettmann ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına getirilmişti.

İKİ TAKIMI DA YABANCILAR SIRTLIYOR

Ligde sarı-kırmızılılarda Vladimir Micov 15.2 sayı ile Caleb Green ise 13.2 sayı takımına katkıda bulunurken, siyah-beyazlılarda Maciej Lampe 14.5 sayı, Nate Wolters 12.1 sayı ile takımını sırtlıyor. Galatasaray'da Sinan Güler 4.1 asist ortalaması ile oynarken, Beşiktaş'ta ise Nate Wolters 5.3 asist ile mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılarda Joey Dorsey 7.3 ribaund, siyah-beyazlılarda da Maciej Lampe 7.5 riabund ile takımına katkıda bulunuyor.

ENGİN ATSÜR 1000. SAYISI İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

2008-2009 sezonunda beri Türkiye liginde mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan'ın 31 yaşındaki deneyimli oyuncusu Engin Atsür, yarın oynanacak Galatasaray Odeabank mücadelesinde 9 sayı bulması halinde ligdeki 1000. sayısına ulaşmış olacak.

Spor Toto Basketbol Ligi'nde geride kalan 12 haftada Galatasaray Odeabank, 8 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken, Beşiktaş Sompo Japan ise 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ile mücadele etti.

İki takım bu sezon Eurocup'ta da mücadele etti. Galatasaray Odeabank, grubunu lider tamamlayıp bir üst tura çıkarken, Beşiktaş Sompo Japan ise grubunu 5. sırada bitirip, ilk dört sırayı alamadı ve Avrupa kupalarına veda etti. - İSTANBUL