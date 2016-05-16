Almanya'nın başkenti Berlin'den kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar alkışlarla karşıladı. Fenerbahçeli basketbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli basketbolcu Ali Muhammed, THY Avrupa Ligi'nde final oynayarak tarihi bir başarı elde ettiklerini belirterek, "CSKA Moskova karşısında 20 sayıdan geri geldik ve kupaya bir ribaunt uzaklıktaydık. Sonuna kadar getirdik ama mutlu değiliz." dedi. ABD asıllı Türk oyun kurucu, final maçında tartışılan hakem kararlarıyla ilgili, "Bu bahane değil. Final maçına çıktık ve kazanmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe kafilesi, takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.
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Avrupa 2.si Fenerbahçe Yurda Döndü!
Fenerbahçe CSKA Moskova maçında aldığı yenilgi ile Avrupa 2.si olarak yurda geri dönüş yaptı.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 20:59
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Anahtar Kelimeler:FenerbahçeCSKA MoskovaEuroleagueFinal
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