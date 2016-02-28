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Ataman'dan Göksenin Köksal hakkında açıklama!

Gаlаtаsаrаy koçu Ergin Ataman bugün resmi Instаgrаm hеsаbındаn oyuncusuyla ilgili bir аçıklаmа yаptı

Ataman'dan Göksenin Köksal hakkında açıklama!

 Ülker Arena'da dün oynanan Fenerbahçe Galatasaray Odeabank maçında Göksenin Köksal'ın attığı bir basket sonrası yaptığı el işareti tribünlerden tepki çekmişti.

İşte Ergin Ataman'ın o açıklaması;

'Göksenin Köksal, efendi kişiliği, savaşcı ve mücadeleci oyun tarzıyla formanın hakkını vermeye calışan tüm sporcu gençlere örnek bir oyuncumdur. Fenerbahçe derbisinde de aynı yürekli mücadeleyi ortaya koyan Göksenin, attığı bir basket sonrası Abdi İpekçi veya diğer salonlarda yaptığı gibi eliyle 3 işareti yapmıştır. Bir sporcunun coşkusundan fazlası olmayan bu hareketi farklı bir şekilde yansıtmak vicdansızlık ve sorumsuzluktur. Milli değerlerimize ve gençlerimize sahip çıkalım'

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Göksenin Köksal
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