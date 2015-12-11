Anadolu Efes Laboral Kutxa Karşısında Rövanşı Aldı

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Damir Javor (Slovenya), Piotr Pastusiak (Polonya)

Anadolu Efes: Heurtel 25, Birkan Batuk 8, Diebler 8, Brown 7, Tyus 9, Ahmet Düverioğlu 8, Granger 9, Saric 12, Dunston 4, Cedi Osman 3, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz 2

Laboral Kutxa: Adams 20, Hanga 5, Corbacho, Shengelia 5, Planinic 8, Blazic 15, James 14, Bourousis 12, Tillie 7, Diop

1. Periyot: 16-21

Devre: 41-46

3. Periyot: 67-66

THY Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Laboral Kutxa takımını 95-86 yendi.

Karşılaşmaya üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek isabet oranı yakalayarak başlayan ve oyun üstünlüğünü eline alan konuk ekip, Shengelia-Adams ikilisinin elinden bulduğu basketlerle 5. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 13-5. Yaptığı iyi savunmayla Anadolu Efes'in farkı kapatmasına izin vermeyen Laboral Kutxa, ilk çeyreği 21-16 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna Brown, Heurtel ve Granger ile sayılar bularak başlayan Anadolu Efes karşısında, Bourousis, Adams, Tillie ve Blazic ile skor üreten İspanya temsilcisi, 18. dakikada James'in basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 44-33. Periyodun kalan bölümünde boyalı alanda Ahmet Düverioğlu ile etkili olan lacivert-beyazlılar, Diebler'ın basketleriyle farkı 5 sayıya indirdi ve soyunma odasına misafir takım 46-41 önde gitti.

Müsabakanın üçüncü çeyreğine boyalı alanı iyi kullanarak başlayan ev sahibi ekip, Saric ve Tyus'un pota altında ürettiği sayılarla 23. dakikada 51-50 öne geçti. Rakibinin faul hakkının erken dolmasını iyi değerlendiren Anadolu Efes, serbest atış çizgisinden Diebler, Granger ve Furkan Korkmaz ile skor üretti ve son periyoda 67-66 üstünlükle girdi.

Oldukça çekişmeli geçen son çeyreğe Birkan Batuk'un elinden bulduğu üç sayılık basketle başlayan lacivert-beyazlı takım, farkı 4 sayıya (70-66) çıkarırken, çabuk toparlanan ve dış atışlarda Adams ve Blazic ile üst üste sayılar kazanan İspanyol temsilcisi, 33. dakikada 5 sayı farkla 77-72 öne geçti. Baskılı savunmasıyla rakibini top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes, Heurtel ile sayılar üreterek 37. dakikada tekrar üstünlük sağladı: 82-81. Dunston, Granger ve Diebler'ın basketleriyle 38. dakikada farkı 7 sayıya (88-81) çıkartan Anadolu Efes, karşılaşmadan da 95-86 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, 25 sayıyla Anadolu Efes forması giyen Heurtel olurken, Laboral Kutxa'da Adams'ın 20 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes 5. galibiyetini elde ederken, Laboral Kutxa 4. mağlubiyetini aldı.

Anadolu Efes: 95 - Laboral Kutxa: 86