Anadolu Efes Galatasarayı 83-71 Yendi

Karşılaşmaya Anadolu Efes , 5-0'lık seriyle başladı. Savunma sertliğini artıran ve Altan Erol ile üst üste basketler bulan Royal Halı Gaziantep, 4. dakikada öne geçti: 7-9. Mola dönüşü kaldığı yerden devam eden konuk ekip, yakaladığı 5-0'lık seriyle farkı 7 sayıya çıkardı (7-14) ve ilk çeyreği 19-16 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci periyoduna Granger'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle başlayan Anadolu Efes'e, Williams ve Can Uğur Öğüt'ün dış atışlarıyla cevap veren konuk ekip, 15. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 23-29. Can Uğur Öğüt ve Rautins ikilisiyle üç sayı çizgisinin gerisinden skor üretmeye devam eden Gaziantep temsilcisi, 19. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 31-41. Royal Halı Gaziantep, devre sonunda soyunma odasına da 44-39 önde gitti. Maçın ikinci yarısına Birkan Batuk ve Saric'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, 21. dakikada öne geçti: 45-44. Rautins'in art arda kaydettiği üç sayılık atışlarla rakibine cevap veren Royal Halı Gaziantep, Stone'un dış atışıyla seriyi 9-0'a çıkardı ve 53-47 üstünlük sağladı. Granger'ın basket faulden bulduğu sayılarla toparlanan Anadolu Efes, Saric ve Cedi Osman'ın basketleriyle önce beraberliği yakaladı sonra da öne geçti: 62-60. Konuk ekip, periyodun son bölümünde Calloway ile serbest atışlarda hata yapmadı ve son çeyreğe 62-62 eşitlikle girildi. Mücadelenin son periyoduna Anadolu Efes, Dunston ve Brown ile pota altını iyi kullanarak başladı. Yaptığı baskılı ve sert savunmayla son çeyreğin ilk 6 dakikasında rakibine sayı imkanı tanımayan lacivert-beyazlılar, 35. dakikada Heurtel'in hızlı hücumdan ürettiği sayılarla farkı çift hanelere çıkardı: 73-62. Son periyodu 21-9 üstün tamamlayan Anadolu Efes, sahadan 83-71 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 21 sayıyla Anadolu Efes forması giyen Saric olurken, Heurtel ve Dunston on ikişer sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Royal Halı Gaziantep'te ise Stone'un 15, Rautins'ın 14 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Öte yandan, Anadolu Efes'in başarılı oyun kurucusu Thomas Heurtel, maçtan önce Spor Toto Basketbol Ligi'nin 'LeasePlan Asist Kralı' ödülünü aldı. Heurtel, normal sezonu 6,1 asist ortalamasıyla tamamlamıştı. Anadolu Efes: 83 - Royal Halı Gaziantep: 71