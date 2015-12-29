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Anadolu Efes evinde Kızılyıldız ile karşılaşacak

Temsilcimiz Anadolu Efes THY Euroleague ilk haftası ilk maçın yarın Abdi İpkekçi'de saat 19:00'da başlayacak karşılaşmada Kızılyıldız ile mücadele edecek

Anadolu Efes evinde Kızılyıldız ile karşılaşacak
 Temsilcimiz Anadolu Efes THY Euroleague ilk haftası ilk maçın yarın Abdi İpkekçi'de saat 19:00'da başlayacak karşılaşmada Kızılyıldız ile mücadele edecek
THY Euroleague Top 16'da E Grubu ilk hafta maçında Anadolu Efes, yarın saat 19.00'da Abdi İpekçi Arena'da Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile karşılaşacak.

THY Euroleague'de Top 16 heyecanı bu hafta başlıyor. E Grubu'nda mücadele eden Anadolu Efes, ilk hafta karşılaşmasında yarın saat 19.00'da Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile mücadele edecek.

EUROLEAGUE'DEKİ 295. KARŞILAŞMA

Lacivert-beyazlılar, Kızılyıldız mücadelesi ile Avrupa kupalarındakş 543. maçına çıkacak. Bugüne kadar oynadığı 542 karşılaşmada 307 kez galip taraf olan Efes, 235 kez de sahadan yenilgi ile ayrıldı. 2001-2002 sezonundan beri THY Euroleague'de mücadele eden Anadolu Efes, yarın karşılaşma ile bu alandaki 295. mücadelesini verecek. Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 294 karşılaşmada, 150 galibiyet ve 144 yenilgi aldı.

KIZILYILDIZ İLE 5. RANDEVU

İki takım bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda sahadan 2 kez galip ayrılan Efes, 2 maçta da rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.

İlk tur gruplarında A Grubu'nda Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Kızılyıldız, grubu beş galibiyet ve beş mağlubiyet ile tamamlayarak Top 16'da E Grubu'nda yer aldı. - İSTANBUL
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesKızılyıldız
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