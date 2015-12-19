Anadolu Efes Deplasmanda Olympiakos'u Darmadağın Etti

Euroleague oynayan temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda oynadığı Yunan rakibi Olympiakos'u 81-68 skorla rahat geçti
THY Avrupa Ligi B Grubu 10. ve son hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 81-68 yendi.
Daha önce Top 16'ya kalmayı garantileyen Anadolu Efes, grubunu 2. sırada tamamladı. Olympiakos ise 2. yenilgisini almasına rağmen Top 16 gruplarına grup liderli olarak yükseldi.
ANADOLU EFES MAÇA HIZLI BAŞLADI
Karşılaşmaya Saric'in skorer oyunuyla başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikayı 12-7 önde geçti. Bu dakikadan sonra çeyreğin kontrolünü tamamen eline alan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 24-10 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte Mantzaris'in sayılarına Cedi Osman'la cevap veren Anadolu Efes, 16. dakikayı 10 sayılık (23-33) farkla geçti. Farkın azalmasına izin vermeyen Anadolu Efes, soyunma odasına 40-29 önde girdi.
SON PERİYODA FARKLI GİRDİK
Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı ve lacivert-beyazlılar, 25. dakikayı 50-37 önde bitirdi. Cedi Osman'ın sayılarıyla 26. dakikada farkı 15 sayıya (38-53) kadar çıkaran lacivert-beyazlılar, final periyoduna 10 sayılık avantajla girmeyi başardı: 54-64.
Son çeyrekte Olympiakos'un maça ortak olmasına izin vermeyen Anadolu Efes, sahadan 81-68 galip ayrıldı.