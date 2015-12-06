Amerikalı oyuncu Randy Culpepper Beşiktaş’ta

Beşiktaş Sompo Japan, 26 yaşındaki point guard Randy Culpepper ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı.



Son olarak Fransa’nın Limoges takımında forma giyen başarılı basketbolcu, bugün İstanbul’a geldikten sonra yarın sağlık kontrolünden geçecek.



Randy Culpepper kimdir?



16 Mayıs 1989 ABD doğumlu olan Randy Culpepper, 183 cm boyunda ve point guard pozisyonunda görev almaktadır. Skorer yönüyle ön plana çıkan basketbolcu, 2011 yılında UTEP Koleji’nden mezun olduktan sonra Ukrayna’nın Ferro-ZNTU Zaporozhye takımında forma giymeye başladı. 2011-2013 yılları arasında Ukrayna’da başarılı bir oyun ortaya koyan Randy, 2013-2014 sezonunda Rus takımı Krasny Oktyabr ile sözleşme imzaladı. 2013-2015 yılları arasında 2 sezon boyunca Krasny Oktyabr forması altında başarılı bir performans sergileyen Randy Culpepper, son sezonunda (2014-15) VTB liginde çıktığı 25 maçta 21 sayı, Eurocup’ta ise süre aldığı 13 maçta 19.2 sayı ortalamalarıyla sayı kralı olmayı başardı. Son olarak 2015-16 sezonuna Fransa’nın Limoges takımında başlayan Randy Culpepper, aynı sezonun ortasında Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.