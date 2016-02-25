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Acun Ilıcalı müjdeli haberi verdi artık TV8'de yayınlanacak!

Acun Ilıcаlı, resmi Twitter hеsаbındаn yаptığı аçıklаmаdа, "NBA mаçlаrının yаyın hаklаrını аldık. NBA yаkındа TV8'de hаyırlı оlsun. "ifаdеlеrini kullаndı

Acun Ilıcalı müjdeli haberi verdi artık TV8'de yayınlanacak!

 Medya patronu Acun Ilıcalı, basketbolseverlere müjdeyi verdi! Sporsever kişiliğiyle bilinen ve fanatik Fenerbahçeli olanAcun Ilıcalı, NBA maçlarının yayın haklarını satın aldı.

"NBA MAÇLARININ YAYIN HAKLARINI ALDIK"

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Basketbolseverlerin haftalardır istediği NBA maçlarının yayın haklarını aldık. NBAyakında TV8'de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



ALL-STAR'I CANLI YAYINLAMIŞTI

Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu TV8 kanalı, geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan NBA All-Star maçını canlı yayınlamıştı.

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Tv8Acun ılıcalı
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