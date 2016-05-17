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Acıbadem Üniversitesi Yarı Final’de
Acıbadem Üniversitesi Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek finalinde Socar Spor karşısında aldığı galibiyet ile yarı finale yükseldi.
17 Mayıs 2016 Salı 20:45
Türkiye Basketbol Ligi Play-off Çeyrek Final turu üçüncü maçında Socar Spor, sahasında oynadığı maçta Acıbadem Üniversitesine 88-48 gibi farklı bir skorla yenilerek Play-off çeyrek finalinden elendi.
Enka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-23 Acıbadem Üniversitesinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte maçın kontrolünü ele geçiren Acıbadem Üniversitesi, soyunma odasına 28-43 üstün girdi.
3. periyotta farkı açan konuk takım, periyotu 38-68 önde kapatarak maçı da 48-88 kazandı.
Play-off çeyrek final üç maçında Socar Spor'u yenen Acıbadem Üniversitesi, seride 3-0 yaparak ismini yarı finale yazdıran taraf oldu. Acıbadem Üniversitesi'nin yarı finaldeki rakibi Sinpaş Denizli - Best Balıkesir eşleşmesinde tur atlayan takım olacak.
Müsabakanın en skorer ismi Acıbadem Üniversitesi'nde 16 sayı üreten Polat Kaya oldu.
SALON: Enka Spor Salonu
HAKEMLER: Murat Biricik xx, Sami Özel xx, Musa Kazım Çetin xx
SOCAR SPOR: Cenk Şekeroğlu x 3, Kenan Bajramovıc x 4, Sercan Türlek x 5, Bora Hun Pançu x, Çağdaş Erdoğan xx 8, Umutcan Özyıldırım xx 7, Sercan Topçu xx 11, R.Barış Güney x 5, Hüseyin Emir Nuriler x 2, Orhun Güngören x 3
BAŞANTRENÖR: Burak Gören
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ: Polat Kaya xxx 16, Mehmet Kerem Tunceri xxx 14, Recep Doğru Söz xx 13, İlkan Karaman 14 xx, M.Ersin Görkem xx 11, Orhan Aydın xxx 11, Sharrod Ford x 5, Mehmet Ata Evren x 2, Doğuş Özdemiroğlu x 2, Ufuk Gürgen x, Nedim Yücel x, Mahir Bayrak x
BAŞANTRENÖR: Alp Bayramoğlu
1. PERİYOT: 18-23 (Acı Badem Üniversitesi lehine)
2. DEVRE: 28-43 (Acı Badem Üniversitesi lehine)
3. PERİYOT: 38-68 (Acı Badem Üniversitesi lehine)
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