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A Milli Bayan Basketbol Takımı Sloevnya'da

A Milli Kadın Basketbol takımı 2016 FIBA Kadın Olimpiyat Elemeleri için Sloenya'ya gitti. Başantrenor Ekrem Memnun ' Amacımız Olimpiyatlara katılmak' dedi.

A Milli Bayan Basketbol Takımı Sloevnya'da

 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın Nantes kentinde 13-19 Haziran'da düzenlenecek 2016 FIBA Kadınlar Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlık kapsamında Slovenya'ya gitti.

Kafilenin Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, tek hedeflerinin elemelerden çıkarak, olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

Memnun, Slovenya'da hazırlık kampı yapacaklarını hatırlatarak, "Kadro 18 kişi. Herkes çok istekli ve motive olarak çalışıyor. Kadroyu Slovenya dönüşünde azaltmaya çalışacağız. Bizim için zor olacak. Ondan sonra buradaki Nijerya maçlarıyla beraber Fransa'ya gidip olimpiyat elemelerini oynayacağız. Tek amacımız, düşüncemiz en iyi şekilde hazırlanıp olimpiyatlara katılım hakkını elde etmek." diye konuştu.

Ay-yıldızlı basketbolcu Pınar Demirok ise olimpiyat elemeleri öncesinde Slovenya'da iyi bir hazırlık süreci geçireceklerini kaydetti. Pınar Demirok, hedeflerinin olimpiyatlara gitmek olduğunu dile getirerek, "Umarım bunu başarırız." dedi.
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