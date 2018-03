2016 All Star'da mücadele edecek kadrolar belli oldu

24 Ocak günü İstanbul'da Ülker Sports Arena'da düzenlenecek All Star 2016 etkinliğinde mücadele edecek basketbolcular belli oldu. All Star Avrupa Karmas'na Ergin Ataman, AllStar Asya Karması'na ise Selçuk Ernak başantrenörlük yapacak.



Organizasyon öncesinde wyndham Grand Hotel'de düzenlenen basın toplantısına Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Hidayet Türkoğlu, Basketbol Ligi Direktörü Samer Şenbayrak, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile basketbolcular Sinan Güler, Kartal Özmızrak ve Scottie Wilbekin katıldı. Yapılan basın toplantısıyla, Ankara Arena'da gerçekleştirilecek organizasyonda All-Star maçının kadroları, 3 sayı ve smaç yarışmasına katılacak oyuncular açıklandı.





BAŞANTRENÖRLER ERGİN ATAMAN VE SELÇUK ERNAK

All Star Avrupa Karması'nın Engin Ataman, All Star Asya Karması'nın başantrenörü ise Selçuk Ernak olarak açıklandı. Toplantıda konuşan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, "Çok yoğun geçen Avrupa ve lig maçları arasında bizlerin, oyuncularımızın ve taraftarlarımızın eğlence dolu yaşayacağı bir pazar olacak. Ben de bu organizasyonda olmaktan mutluluk duyuyorum. All Star listeleri dün geldi, benim için kolay bir koçluk olacak. Halkımız tarafından seçilmişti. Diğer kısmı zordu. Bu sezon ligimizde 6 yabancının oynamasıyla birlikte müthiş bir kadro zenginliği var. Bu zenginlik içinden oyuncu seçmek zor. Çok kaliteli Türk oyuncular da var. Ben de listelere baktıktan sonra halk oylaması ilk 5 dışında Avrupa karması içine aldım. Sonuçta güzel birtakım çıktı. Son derece kaliteli oyuncuların olduğu bir kadro herkes için güzel bir gün olacak." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, hep iddialı olduğu yönündeki bir görüş üzerine, "Benim olduğum her yerde her zaman kazanmak ön plandadır." dedi.

Avrupa Karması'nda forma giyecek Galatasaray Odeabanklı basketbolcu Sinan Güler ise "Destek veren basketbol severlere teşekkür etmek istiyorum. Seyirciler için yorgunluğun arasında keyifli anlar olacak. Sahaya çıktığımızda bütün basketbolcular olarak onlara eğlenceli anlar yaşatabiliriz." şeklinde konuştu.

All Star Yetenek Yarışması'nda boy gösterecek Darüşşafaka Doğuşlu basketbolcu Scotti Wilbekin ise saha parkuru konusunda bilgisi olmadığını ancak çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Wilbekin, "Bu organizasyonun bir parçası olmaktan büyük bir keyif ve onur duyuyorum." diye konuştu.

İstanbul Başakşehir Basketbol Takımı oyuncusu Kartal Özmızrak ise şöyle konuştu: "Böyle bir organizasyon içinde olmak beni gururlandırdı. Bu pazar herkese keyif veren anlar yaşatacağımızı düşünüyorum. Ülkemizde oynayan yabancı oyuncuların ne kadar yetenekli olduklarını biliyoruz. NBA'ye yakın bir All Star olacak. Üç sayı, smaç ve yetenek yarışmaları da zevkli geçecek."

ALL STAR AVRUPA VE ASYA KARMALARI AÇIKLANDI

Basketbol severlerin oylarıyla belirlenen All Star Avrupa ve Asya karmaları oyuncuları şöyle:

All Star Avrupa Karması: Başantrenör Engin Ataman (Galatasaray Odeabank), Thomas Heurtel (Anadolu Efes), Sinan Güler (Galatasaray Odeabank), Vladimir Micov (Galatasaray Odeabank), Cedi Osman (Anadolu Efes), Semih Erden (Darüşşüfaka Doğuş), Furkan Korkmaz (Anadolu Efes), Scottie Wilbekin (Darüşşafaka Doğuş), Michael Roll (Tüyap Büyükçekmece), Randy Culpepper (Beşiktaş), Furkan Aldemir (Darüşşüfaka Doğuş), Maciej Lampe (Beşiktaş), Joey Dorsey (Galatasaray Odeabank)

All Star Asya Karması: Başantrenör Selçuk Ernak (Banvit), Bobby Dixon (Fenerbahçe), Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Bogdan Bogdanovic (Fenerbahçe), Kenny Gabriel (Pınar Karşıyaka), Jan Vesely (Fenerbahçe), Dwight Hardy (Trabzonspor Medical Park, Courtney Fortson (Banvit), Tony Crocker (Yeşilgiresun Belediyespor, Tolga Geçim (Banvit), Clay Tucker (Torku Konyaspor), Adrian Moerman (Banvit), Khem Birch (Uşak Sportif)

All Star Yetenek Yarışması Oyuncuları

Earl Calloway (Royal Halı Gaziantep), Kalin Lucas (TED Ankara Kolejliler), Thomas Heurtel (Anadolu Efes), Berk Uğurlu (Fenerbahçe), Scottie Wilbekin (Darüşşafaka Doğuş), Kartal Özmızrak (İstanbul Başakşehir)

All Star 3 Sayı Yarışması Oyuncuları

Vladimir Micov (Galatasaray Odeabank), Jon Diebler (Anadolu Efes), Adrian Moerman (Türk Telekom), Michael Jenkins (Türk Telekom), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Andy Rautins (Royal Halı Gaziantep)

All Star Smaç Yarışması Oyuncuları

Jan Vesely (Fenerbahçe), Randy Culpepper (Beşiktaş), Kenny Gabriel (Pınar Karşıyaka), Furkan Korkmaz (Anadolu Efes), Khem Birch (Uşak Sportif), Joey Dorsey (Galatasaray Odeabank)