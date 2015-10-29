Adınızın Baş Harfi Karakterinizi Yansıtıyor!

loading...
Adınızın Baş Harfi Karakterinizi Yansıtıyor!

İsimlerimizin manaları aslında harflerinde gizli... Bize verilen isimler olumlu ve olumsuz enerjiler taşıyabildiği gibi, karakterimizle ilgili ipuçları da veriyor. Özellikle isimlerin baş harfinin etkisi oldukça yüksektir. Bunun dışında isminiz sesli harfle bitiyorsa; Bu sizi daha atak ve enerjik biri haline getirir. İsminizin sonu A, E, I-İ, O-Ö, U-Ü harflerinden biriyle bitiyorsa bilin ki, şanslısınız. İsmi sessiz harfle biten insanlar ise durağan bir enerjiye sahiptirler. Özellikle M, N, T, B... harfleriyle biten isimlerin sahipleri kendilerini ifade ederken zorlanabilir, iletişim konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Utangaç tavırlarından kurtulmaları gerekir. Tabii bu, ismi sessiz harfle biten herkes için geçerli bir durum değildir. İkinci bir isim, soyadı ya da doğum tarihinizin size verdiği karakter de olumsuz etkileri aza indirgeyecektir. Örneğin, S ve Ş ile biten isimler daha orijinal fikirlere sahip ve yetenekli iken; R, V, Y, Z ile biten isimler uçarı ve özgür hareketleri ile kendilerini gösterirler... İşte Adınızın baş harfine göre karakter analiziniz... Sayfa geçişleri için Görsellerin üstüne tıklayıp ilerleyiniz...

loading...
İlgili Galeriler
Aniden vefat eden kızın mektubundan çıkanlar şoke etti Aniden vefat eden kızın mektubundan çıkanlar şoke...
Hayatı sorgulamanızı sağlayacak ilginç bilgiler Hayatı sorgulamanızı sağlayacak ilginç bilgiler
Çakmak cebi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bakın kotlardaki küçük cep ne işe yarıyormuş Çakmak cebi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bakın...
Çektikleri fotoğraftaki detayı aylar sonra fark ettiler Çektikleri fotoğraftaki detayı aylar sonra fark...
Ölen kaplanın yüzünü görenler şok yaşarken ikinci şoku da içinden çıkanları gördüklerinde yaşadılar! Ölen kaplanın yüzünü görenler şok yaşarken...
Çalışan liseliye 1000 TL maaş! Çalışan liseliye 1000 TL maaş!
En ilginç gelinlik modelleri 2017 En ilginç gelinlik modelleri 2017
İlk önce hamile kaldığını zannetti ama sonuç çok farklı çıktı İlk önce hamile kaldığını zannetti ama sonuç...
Eşi benzeri görülmemiş düğün! Eşi benzeri görülmemiş düğün!
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler...
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük