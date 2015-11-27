Adınızın Baş Harfi Karakterinizi Ele Veriyor!

İsimlerimizin manaları aslında harflerinde gizli... Bize verilen isimler olumlu ve olumsuz enerjiler taşıyabildiği gibi, karakterimizle ilgili ipuçları da veriyor. Özellikle isimlerin baş harfinin etkisi oldukça yüksektir. Bunun dışında isminiz sesli harfle bitiyorsa; Bu sizi daha atak ve enerjik biri haline getirir. İsminizin sonu A, E, I-İ, O-Ö, U-Ü harflerinden biriyle bitiyorsa bilin ki, şanslısınız. İsmi sessiz harfle biten insanlar ise durağan bir enerjiye sahiptirler. Özellikle M, N, T, B... harfleriyle biten isimlerin sahipleri kendilerini ifade ederken zorlanabilir, iletişim konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Utangaç tavırlarından kurtulmaları gerekir. Tabii bu, ismi sessiz harfle biten herkes için geçerli bir durum değildir. İkinci bir isim, soyadı ya da doğum tarihinizin size verdiği karakter de olumsuz etkileri aza indirgeyecektir. Örneğin, S ve Ş ile biten isimler daha orijinal fikirlere sahip ve yetenekli iken; R, V, Y, Z ile biten isimler uçarı ve özgür hareketleri ile kendilerini gösterirler... İşte Adınızın baş harfine göre karakter analiziniz... Sayfa geçişleri için Görsellerin üstüne tıklayıp ilerleyiniz...