ABD : Üslerimizi Vurmayın

ABD'den Rusya'ya: Özel kuvvetlerimizi vurmayın ABD yönetimi, Rusya’ya Suriye’deki özel kuvvetlerinin konumlarını ileterek, Moskova yönetiminden bu bölgelere hava saldırısında bulunmamasını istedi. ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Başkanı Korgeneral Charles Brown dün Pentagon’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Onlardan koalisyon güçlerinin bulunduğu alanları vurmamasını istedik. Bu hava ve karadaki kuvvetlerimizin güvenliğini sağlamak için” dedi. ABD, ekim ayında Suriye’de IŞİD’le mücadele kapsamında özel birlik konuşlandıracaklarını açıklamıştı. Ancak bu birliklerin konumu Rusya’ya iletilmemişti. Pentagon Sözcüsü Peter Cook da, “ABD kuvvetleri için risk teşkil edebilir diye, Rusya’ya uzak durmalarını istediğimiz bir coğrafi bölge verdik” diye konuştu.