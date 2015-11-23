AB'YE VİZESİZ GEÇİŞ İÇİN TARİH VERDİLER...

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber, AB ile Türkiye arasında vizesiz geçiş sürecinin en erken 2018 yılında planladığını, her şey yolunda giderse 2017 yılında da olabileceğini söyledi.







AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg haber ve AB Dışişleri Bakanlığı Müşteşarı Stefano Manservisi bir dizi etkinlik için geldikleri Trabzon’da Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Başkan M.Suat Hacısalihoğlu, beraberinde Başkan Yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri ile yaptıkları görüşmenin ardından Trabzon ziyaretini değerlendirdiler.