3 gündür aranıyordu. Annesi öyle bir yerde gördü ki...

Antalya’da korkunç olay! ANTALYA’da ailesinin 3 gündür kayıp diye aradığı 25 yaşındaki Ayşe Sürücü, evinin salonunda kendini tavana asmış halde bulundu Anne ve babasıyla Şirinyalı Mahallesi’nde oturan ve Antalya Havalimanı Free Shop’ta çalışan Ayşe Sürücü’nün ailesi, 02.00 sıralarından itibaren kızlarından haber alamadı. Ertesi gün polise kayıp bildiriminde bulunan aile, kızlarını her yerde aramaya başladı.



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