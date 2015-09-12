3 Ayrı Anket Şirketinden 1 Kasım Erken Seçim Analizi
Yüksek Seçim Kurulu’nun, “Erken seçim 1 Kasım’da” demesinin ardından araştırma şirketleri de partilerin oy oranlarını bir bir açıklamaya başladı. Gezici, Metropoll ve ANAR araştırma şirketlerinin yaptığı 3 ayrı ankete göre, 1 Kasım’daki seçimlerde, 7 Haziran sonuçlarından çok farklı bir tablo beklenmiyor. Gezici Araştırma Şirketi’nin sahibi Murat Gezici, HDP’ye oy verenlerin yüzde 97’sinin tekrar HDP’ye oy vereceğini, MHP oy verenlerin de yüzde 75’nin yeniden MHP’yi tercih edeceğini söyledi.