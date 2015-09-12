3 Ayrı Anket Şirketinden 1 Kasım Erken Seçim Analizi

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3 Ayrı Anket Şirketinden 1 Kasım Erken Seçim Analizi

Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu­’nun, “Erken seçim 1 Kasım’da” demesinin ardından araş­tır­ma şir­ket­le­ri de par­ti­le­rin oy oran­la­rı­nı bir bir açık­la­ma­ya baş­la­dı. Ge­zi­ci, Met­ro­poll ve ANAR araş­tır­ma şir­ket­le­ri­nin yap­tı­ğı 3 ay­rı an­ke­te gö­re, 1 Ka­sı­m’­da­ki se­çim­ler­de, 7 Ha­zi­ran so­nuç­la­rın­dan çok fark­lı bir tab­lo bek­len­mi­yor. Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­’nin sa­hi­bi Mu­rat Ge­zi­ci, HDP’ye oy ve­ren­le­rin yüz­de 97’si­nin tek­rar HDP’­ye oy ve­re­ce­ği­ni, MHP oy ve­ren­le­rin de yüz­de 75’nin ye­ni­den MHP’­yi ter­cih ede­ce­ği­ni söy­le­di.

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