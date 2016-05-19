

22 genç ise bütün bu zorluklara inat, insanların alaycı bakışlarına aldırmadan, bir konağın bahçesinde toplanıp spor yapıyorlar.



Tarih boyunca baskıcı her rejimde olduğu gibi, genç ve hevesli insanların sürekli toplanması şüphe çekiyor.



Gözaltına alınıyorlar.



Neyse ki, futbol oynamadıkları ve aralarında saraya yakın bazı gençler bulunduğu için kurtuluyorlar.



Daha kulübü bile kurmadan otorite ile ters düşmeyi başarabilmiş ilk kulüp olarak tarihe geçiyorlar.



Tabii ki, bunun kulübün bir karakteri haline dönüşeceğini ve çarşının her şeye karşı olacağını o zaman bilmiyorlar…



1903 yılında özel bir izinle devam ettirdikleri kulüp, 1911’in Ocak ayında Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak tescil ediliyor.



Şeref Bey’in futbolu Beşiktaş’ta öne çıkarmasıyla beraber bir efsanenin ilk adımları atılmaya başlıyor.



11 kişiler…



Resul, Rıdvan, Behzat, Sabri, Kazım, Sadi, Mehmet, Asım, Şeref, Ali ve Fahri.



11 hayalperest.



11 vatansever.



11 fidan…



Adına “savaş” denilen fırtınaya dayanamayacak kadar küçükler.



Yüreğindeki vatan sevgisiyle Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanlardan biri ise, takım kaptanı, Şair Kazım.



Vatanını savunurken şehit olmasına sebep olan gülle bile önden gelmeye cesaret edemedi ve sırtından vurdu.



Kalbinin üzerindeki cebinden bir kağıt fırladı.



Üzerinde Beşiktaş için yazdığı şiir…



Ruhu, kelimeler şeklinde kağıdın üzerine damlamış ve o damlalar, sel olmuş bir sevginin dizeleri olarak tarihin yüzüne çarptı:



“Biz 11 arkadaşız lakin arkamız daha var”



Savaştan sonra üç kişi kalmışlardı ama Kazım’ın çok iyi bildiği gibi arkalarında daha çok vardı…



113 yıldır, o 11 kişinin arkasından daha niceleri geldi ve gelmeye devam ediyor.



İşte o arkadan gelenler, bugüne kadar sayısız şampiyonluklar ve kupalar kazandılar.



En önemlisi ise;



bir takımın “Büyük” olmasının sadece şampiyonluklarının sayısı ile ilgisi olmadığını, ülkesini ve insanını savunduğu değerlerle daha ileriye götürmesine bağlı olduğunu herkese gösterdiler.



2015-2016 sezonunda da arkadan gelenlere yenileri eklendi ve son şampiyonluklarından tam yedi sene sonra tekrar şampiyon oldular.



Bu sefer sadece 11 kişi değillerdi…



Kazım ve arkadaşlarının arkalarından gelenlerden, milyonlarcası evlerinde, 42.000 kişi ise yeni stadları olan Vodafone Arena’da, tek yürek olmuş bir şekilde şampiyonluk şarkıları söylüyorlardı.



Onlar şarkılarını söylerken,



11 kişinin ve arkalarından gelenlerin sesleri, duyabilenlerin kalplerinde yankılanıyordu…



“Bu kaniat bize hep gıpta ediyor isar

Biz onbir arkadaşız, lakin arkamız daha var

Bu zevk alemi dar zannedip de aldanalım

Vekar hak gibi sakin, nezih ve saf olalım

Fakat bu hal ile kuvvet gibi cesur olalım.”

Tebrikler, Beşiktaş…

İstanbul’da hala ağaçların olduğu ve düşen yapraklardan kaldırımların görünmediği zamanlar.Osmanlı İmparatorluğunun son dönemleri…Sene 1902.İnsanlar kıt kanaat geçinmeye çalışıyor.Hayat zor…